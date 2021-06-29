Амурские выпускники сдали ЕГЭ по обществознанию лучше, чем в прошлом году

Выпускники получили результаты ЕГЭ по обществознанию. В этом году в Приамурье средний балл вырос более чем на четыре пункта, а количество тех, кто не набрал проходной балл, уменьшилось, рассказали в министерстве образования Амурской области.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 2 218 выпускников. Самые высокие баллы – 99 и 97 – получили школьники из лицеев АмГУ, БГПУ и благовещенской школы № 28.

— Результаты ЕГЭ по обществознанию этого года несколько лучше тех, что показали выпускники год назад. Средний показатель по области вырос более чем на четыре балла – это не может не радовать. Кроме того, на 55 человек увеличилось количество ребят, которые сдали экзамен на 76 баллов и выше. При этом число выпускников, не набравших минимальный результат – 42 балла – сократилось, – отметила замминистра образования Приамурья Лариса Закирова.

Следующими, не позднее 5 июля, придут результаты экзамена по биологии. Также с сегодняшнего дня начинают проходить выпускные испытания те, кто не смог написать экзамены ранее. Сегодня резервный день для сдачи географии, литературы, биологии, истории, русского языка и иностранных языков. Итоги будут известны к 14 июля.