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29 июня 2021, 12:47 0

В сёлах Амурской области начались восстановительные работы после паводка

Спасатели выносят мебель для просушки и убирают мусор

В сёлах Амурской области начались восстановительные работы после паводка
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ начали ремонтно-восстановительные работы в освободившихся от воды домах. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели выносят мебель на улицу для просушки. В первую очередь помогают пожилым и женщинам.

В Черняеве Магдагачинского района остаются подтопленными 12 домов и 27 приусадебных участков. Вода быстро уходит из села. Лодочная переправа закрыта. Подъезд к селу освободился от воды, электроснабжение полностью восстановлено, идёт дезинфекция улиц, вывозится мусор. В районе работает комиссия по оценке ущерба.

В Нововоскресеновке Шимановского района падает уровень воды, в селе продолжает работать лодочная переправа. Началась просушка домов, очистка приусадебных участков от мусора.

В Свободненском районе готовятся к обследованию состояния населённых пунктов.

Напомним, в Амурской области начала улучшаться гидрологическая обстановка.

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#большая вода #погода #происшествия

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