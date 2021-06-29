В Благовещенске начались работы по разбору дамбы на набережной Амура

Обновлено: вчера12:15



Во вторник, 29 июня, на набережной реки Амур начались работы по разбору песчаной дамбы. Как пояснили в пресс-службе мэрии Благовещенска, решение было принято в связи с благоприятным гидрологическим прогнозом.

— Сегодня до конца дня на набережной Амура планируют убрать все мешки с песком. Эту работу выполняют рабочие ГСТК и курсанты ДВОКУ. В этом году курсанты нам очень помогли, – рассказали в пресс-службе администрации областной столицы.

Работы по разбору дамбы начались около 11:40. Со стороны улицы Загородной разбор дамбы осуществляют курсанты ДВОКУ.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо один из военных, подобные дамбы из мешков с песком очень эффективны в условиях города, так как их высоту можно постоянно наращивать.

Напомним, что дамбу на набережной Амура начали возводить в четверг, 24 июня. К воскресенью, 27 июня, уровень воды в реке достиг отметки наводнения 1984 года.