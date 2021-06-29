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29 июня 2021, 11:39 11

В Благовещенске начались работы по разбору дамбы на набережной Амура

Мешки с песком планируют убрать до конца дня

В Благовещенске начались работы по разбору дамбы на набережной Амура

Обновлено: вчера12:15

Во вторник, 29 июня, на набережной реки Амур начались работы по разбору песчаной дамбы. Как пояснили в пресс-службе мэрии Благовещенска, решение было принято в связи с благоприятным гидрологическим прогнозом.

— Сегодня до конца дня на набережной Амура планируют убрать все мешки с песком. Эту работу выполняют рабочие ГСТК и курсанты ДВОКУ. В этом году курсанты нам очень помогли, – рассказали в пресс-службе администрации областной столицы.

Работы по разбору дамбы начались около 11:40. Со стороны улицы Загородной разбор дамбы осуществляют курсанты ДВОКУ.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо один из военных, подобные дамбы из мешков с песком очень эффективны в условиях города, так как их высоту можно постоянно наращивать.

Напомним, что дамбу на набережной Амура начали возводить в четверг, 24 июня. К воскресенью, 27 июня, уровень воды в реке достиг отметки наводнения 1984 года.

Просмотров всего: 3851

#большая вода

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    Я же говорил - сизифов труд! Высыпали бы песок с набережной, глядишь, пляж бы песчаный появился... )

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 день назад

    Привезите его мне в гараж. Я буду погреб засыпать, а то такими темпами можно не урожай в нем хранить, а рыбок разводить.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 день назад

    Действительно. Смешно получилось.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 день назад

    предлагаю офисного планктона затолкать в мешок и кинуть в Амур - жертва Богу реки ( и рыбка будет (и умничать не будет ....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    Вовочка, а ты готов ответить за предложение физической расправы (ст. 330 УК РФ "Самоуправство")?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    Кстати, Вовочка, поверь мне на слово, пустые мешки и перевозить, и хранить легче!

  • just me

    just me
    1 день назад

    Ура!!! Вопрос: не вернётся ли Амур в августе?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    спасибо ребятам за работу

  • Tуман

    Tуман
    23 часа назад

    Интересно, как будут списывать весь песок, который вывезли на укрепление?

    Под шумок можно и обогатиться. Надеюсь ОЭБиПК не дремлет?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    23 часа назад

    Вовочка, а ты готов ответить за предложение физической расправы (ст. 330 УК РФ "Самоуправство")? - почему такая классная идея тебе не понравилась ?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    21 час назад

    Песок в карьеры наверное назад повезут. Чтобы баланс в природе не нарушить.

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