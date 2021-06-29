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29 июня 2021, 11:30 0

У находящейся в коме певицы МакSим обнаружили серьёзное заболевание печени

Сопутствующее заболевание могло привести к ухудшению её состояния

У находящейся в коме певицы МакSим обнаружили серьёзное заболевание печени
Фото: pravda-nn.ru

38-летняя певица Марина Максимова, которую все знают как МакSим, всё ещё находится в реанимации в медицинской коме. Стала известна возможная причина ухудшения состояния артистки. По некоторым данным, врачи обнаружили у неё заболевание, поражающее печень, пишет «Московский комсомолец».

Вероятно, сопутствующее заболевание и привело к ухудшению состояния певицы.

Как стало известно, после госпитализации врачи провели МакSим обследование, после которого пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьёзного заболевания, поражающего печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом. При этом болезнь могла никак не проявлять себя.

Такие пациенты находятся в группе риска, в случае заражения коронавирусом у них могут возникнуть серьёзные осложнения. Очевидно, именно это и произошло с Мариной. Состояние певицы остаётся по-прежнему тяжёлым.

Несколько дней назад медики опасались, что у Максимовой может развиться сепсис. По имеющимся данным, новые исследования не подтвердили подозрения врачей.

15 июня МакSим опубликовала в своём Instagram пост, в котором рассказала, что попала в больницу с пневмонией. Тогда поражение лёгких певицы составляло около 40%. Марина извинилась за отмену концерта и выразила надежду на скорое выздоровление.

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#здоровье #шоу-бизнес

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