У находящейся в коме певицы МакSим обнаружили серьёзное заболевание печени

Вероятно, сопутствующее заболевание и привело к ухудшению состояния певицы.

Как стало известно, после госпитализации врачи провели МакSим обследование, после которого пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьёзного заболевания, поражающего печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом. При этом болезнь могла никак не проявлять себя.

Такие пациенты находятся в группе риска, в случае заражения коронавирусом у них могут возникнуть серьёзные осложнения. Очевидно, именно это и произошло с Мариной. Состояние певицы остаётся по-прежнему тяжёлым.

Несколько дней назад медики опасались, что у Максимовой может развиться сепсис. По имеющимся данным, новые исследования не подтвердили подозрения врачей.

15 июня МакSим опубликовала в своём Instagram пост, в котором рассказала, что попала в больницу с пневмонией. Тогда поражение лёгких певицы составляло около 40%. Марина извинилась за отмену концерта и выразила надежду на скорое выздоровление.