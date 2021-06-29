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29 июня 2021, 11:59 1

Вчера на набережной Благовещенска от COVID-19 привились 160 человек

Вакцинация проходит около ротонды

Вчера на набережной Благовещенска от COVID-19 привились 160 человек
Фото: amurobl.ru

За шесть дней, с 23 по 28 июня, в мобильном пункте вакцинации на набережной от коронавируса привились 706 благовещенцев. Вчера вакцину получили 160 человек, что является рекордом.

Прививку на набережной Амура, в районе ротонды, можно поставить до 30 июня включительно с 17:00 до 20:00. Отмечается, что при необходимости мобильный пункт простоит там дольше. При себе необходимо иметь действующий полис ОМС, паспорт и СНИЛС, а также желательно копии перечисленных документов.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 день назад

    Ну т.е. прививку ставят, без анализов, возможно только температуру меряют?

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