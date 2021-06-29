Пункт вакцинации в Пенсионном фонде на Василенко больше не работает

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Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда, пункт вакцинации от COVID-19 пришлось закрыть из-за того, что всё больше людей обращаются в поликлинику № 4 за прививкой. Медики именно из этого учреждения здравоохранения проводили вакцинацию в здании Пенсионного фонда.

Люди, не успевшие получить второй компонент вакцины, должны обратиться в городскую поликлинику № 4.

В пресс-службе минздрава Амурской области рассказали, что сейчас жители Благовещенска могут получить вакцину от коронавирусной инфекции в поликлинике по месту жительства или до 30 июня вечером на набережной Амура в районе ротонды.

Отметим, что для получения вакцины от COVID-19 необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что накануне в Амурскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. 30 тысяч доз «Спутника V» уже распределены в медицинские организации.