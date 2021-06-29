Уезжая из подтопленных сёл, некоторые амурчане бросили там своих собак и кошек на верную гибель

Фото: инстаграм-аккаунт @anna_zabiyako

В то время, как одни жители затопленных территорий возводят дамбы и сражаются буквально за каждый сантиметр земли, другие покидают в спешке дома и дачи, оставляя там погибать своих питомцев на привязи и в закрытых вольерах.

Увидев одно из таких сообщений в соцсетях, корреспондент Амур.инфо связалась с автором аккаунта и узнала вот какую историю.

Поехав на выходных во Владимировку проверить свою дачу, супруги из Благовещенска были поражены, увидев нескольких собак в частных подворьях, которые просто стояли в воде. Одни были привязаны на цепь, другие остались в закрытых вольерах. Выбраться они, конечно же, не могли. Еды рядом не было, а от грязной воды, которую им приходилось пить, становилось только хуже. Кошки на крышах и деревьях погибали от жажды. Хозяева покинули дома и уехали в город, не только не взяв с собой верных и любящих их питомцев, но даже не удосужились оставить им корм и выпустить из вольера, чтобы животные могли самостоятельно выбраться из воды. Те, которые не привязаны, спасаются на островках из кучи песка.

Про умирающего алабая, которого чудом удалось спасти, привезя в Благовещенск, несколько дней писали многие новостные паблики города. Но, к сожалению, этот случай оказался далеко не единственный. И жители Владимировки, оставшиеся там, как могут, помогают брошенным животным, которых ещё можно спасти. Вместе с этим они стараются максимально распространить информацию о помощи животным в группах WhatsApp и Telegram, а также в своих аккаунтах социальных сетей.

Вот несколько строк из сообщения, распространённого в соцсетях:

«Иначе как предательством не назвать то, что происходит сейчас с домашними животными на затопленных территориях… Во Владимировке жители, спасаясь от наводнения, бросили домашних собак в закрытых вольерах и на цепи у будок, кошки на крышах и деревьях погибают от жажды, ослабевшие собаки уже без надежды в глазах… тонут и умирают от голода и жажды…

МЧС некоторых животных спасает, но вывозить их некуда: тощие, обессиленные они бродят вдоль трассы, им не выжить, они – домашние! Многие собаки, как и всем известный Дружок, просто не уходят от своих домов, продолжают охранять и ждать тех, кто их там оставил!

Многих можно спасти! Отвезти воду и корм, насыпать на сухие места, поставить тазы с чистой водой, выпустить из вольеров, снять ошейник с цепью, но кому-то уже не помочь…».

В сообщениях также прозвучали призывы к хозяевам вернуться и хотя бы освободить от привязи своих животных. Авторы сообщения указали, что собаки, которым нужна помощь, находятся на улице Набережной. На это откликнулось много людей. Кто-то помог деньгами на корм, кто-то закупил его и отвёз вчера вечером на своей машине во Владимировку. Жаль, что помочь можно не всем четвероногим на этой затопленной территории.

Кстати, по словам очевидцев, подобные ситуации встречаются во всех сёлах, из которых эвакуированы жители. В пунктах временного содержания не предусмотрено нахождение домашних животных, поэтому чаще всего их просто некуда вывезти.

Пожалуй, наводнение-2021 показало не только то, насколько сильны и сплочены могут быть одни люди во время общей беды, но и то, насколько могут быть равнодушны и безжалостны другие.