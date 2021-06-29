Житель затопленного Верхнеблаговещенского исполнил для односельчан песню «Раскинулось море широко»

Фото: @admchigiri

«Наш народ не победить! Не падает духом житель села Верхнеблаговещенское Анин Юрий Васильевич и поднимает всем настроение. Как бы не было грустно, люди не унывают!» – подписали видео представители Чигиринского сельсовета.

Амурчане выступление мужчины восприняли очень благосклонно:

«Ай дедуля, красавчик!»; «Дед Юра всегда играет и поёт. В любую непогоду. Молодец, здоровья ему»; «Наш народ не победить!».