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29 июня 2021, 11:15 1

Житель затопленного Верхнеблаговещенского исполнил для односельчан песню «Раскинулось море широко»

Жизнеутверждающий ролик опубликовал в Instagram Чигиринский сельсовет

Житель затопленного Верхнеблаговещенского исполнил для односельчан песню «Раскинулось море широко»
Фото: @admchigiri

Несмотря на то, что паводковая ситуация в Благовещенском районе одна из самых сложных, амурчане стараются не терять оптимизма. Так, сегодня паблик Чигиринского сельсовета в Instagram опубликовал ролик, на кадрах которого житель Верхнеблаговещенского, сидя в лодке на затопленном участке, исполняет песню «Раскинулось море широко».

«Наш народ не победить! Не падает духом житель села Верхнеблаговещенское Анин Юрий Васильевич и поднимает всем настроение. Как бы не было грустно, люди не унывают!» – подписали видео представители Чигиринского сельсовета.

Амурчане выступление мужчины восприняли очень благосклонно:

«Ай дедуля, красавчик!»; «Дед Юра всегда играет и поёт. В любую непогоду. Молодец, здоровья ему»; «Наш народ не победить!».

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#большая вода

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Комментарии
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  • stepan281

    stepan281
    22 часа назад

    Это люди Советской закалки. Современное поколение - нытики общества потребления.

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