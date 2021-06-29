Житель затопленного Верхнеблаговещенского исполнил для односельчан песню «Раскинулось море широко»
Жизнеутверждающий ролик опубликовал в Instagram Чигиринский сельсовет
Несмотря на то, что паводковая ситуация в Благовещенском районе одна из самых сложных, амурчане стараются не терять оптимизма. Так, сегодня паблик Чигиринского сельсовета в Instagram опубликовал ролик, на кадрах которого житель Верхнеблаговещенского, сидя в лодке на затопленном участке, исполняет песню «Раскинулось море широко».
«Наш народ не победить! Не падает духом житель села Верхнеблаговещенское Анин Юрий Васильевич и поднимает всем настроение. Как бы не было грустно, люди не унывают!» – подписали видео представители Чигиринского сельсовета.
Амурчане выступление мужчины восприняли очень благосклонно:
«Ай дедуля, красавчик!»; «Дед Юра всегда играет и поёт. В любую непогоду. Молодец, здоровья ему»; «Наш народ не победить!».
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