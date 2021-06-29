В Приморье пропали трое детей, одного позже нашли погибшим

Фото: territorus.ru

В селе Полевое Приморского края 28 июня трое детей 8, 9 и 12-ти лет вышли из дома в переулке Широкий и отправились на велосипедах к реке Уссури. Примерно в 17:00 их личные вещи и велосипеды нашли на берегу в городе Лесозаводске.

Первоначальные поиски результата не дали. По факту безвестного исчезновения детей следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело. В поисках задействованы силы МЧС, полиции и волонтеры. Позже тело одного из детей с признаками утопления нашли в воде возле берега в 800 метрах от того места, где были найдены вещи. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Mr. Mustard