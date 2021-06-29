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29 июня 2021, 11:32 1

Строители нового Зейского моста помогают защищать Амурскую область от затопления

Специалисты откликнулись на просьбу регионального правительства

Строители нового Зейского моста помогают защищать Амурскую область от затопления
Фото: www.instagram.com/mintransamur

Сотрудники организации, занимающейся строительством нового моста через Зею, с 22 июня оказывают помощь в защите от затопления населённых пунктов Приамурья.

— Мы обратились к руководителям крупных организаций, имеющих дорожную и другую спецтехнику, оказать помощь в защите от затопления населённых пунктов. На наш призыв активно откликнулись мостовики-строители Зейского моста. Оперативно был организован подвоз инертных материалов для устройства дамб в селах Владимировка, Гродеково, Каникурган и Зазейский, сейчас ведется устройство дамб из местного грунта в Усть-Ивановке. Благодарим руководство УСК «Мост» за неоценимую помощь жителям, – рассказал министр транспорта региона Александр Зеленин.

Специалисты поставили более 1 500 кубометров песка и сделали более 3 000 кубометров дамб из местного грунта. В работах задействовано семь единиц тяжёлой техники компании.

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#большая вода

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  • Арсений К.

    Арсений К.
    15 часов назад

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