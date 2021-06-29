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29 июня 2021, 10:55 0

У Моргенштерна требуют алименты на внебрачного сына

Моргенштерн хочет провести тест ДНК, чтобы подтвердить родство с ребёнком

У Моргенштерна требуют алименты на внебрачного сына
Фото: topnews.ru

Алишер Моргенштерн стал гостем шоу «Вопрос ребром». В эфире программы рэпер встретился с девушкой, которая заявила, что у него есть внебрачный сын и потребовала алименты на ребёнка, пишет «СтарХит».

Моргенштерн в разговоре с рэпером Бастой рассказал о личной жизни и отношении к браку. Музыкант признался, что никогда ни в чём себе не отказывал, включая отношения с девушками.

После этого в студии появилась некая Ванита и заявила, что у неё были отношения с Алишером, после которых она родила от него сына Кирилла. Молодая мама поинтересовалась, собирается ли он платить алименты. Моргенштерн в ответ согласился выплатить алименты, если родство с ребёнком подтвердит тест ДНК. При этом он отметил, что не знаком с девушкой.

Ванита в качестве доказательства показала фото малыша. По словам девушки, сын очень похож на Моргенштерна. Рэпер же с ней не согласился и заявил, что у ребёнка другая форма лица. Он заявил, что никогда бы не закрутил роман с девушкой, которая «так плохо читает рэп».

Алишер также рассказал про будущую свадьбу с Диларой. Он признался, что раньше скептически относился к идее регистрации отношений. Но они поговорили с возлюбленной и всё-таки решили пожениться.

Недавно стало известно, что Дилара Зинатуллина сама сделала предложение Моргенштерну.

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#дети #шоу-бизнес

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