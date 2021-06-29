Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
29 июня 2021, 10:45 0

Из резервного фонда более 46 миллиардов рублей направят на социальные выплаты

Деньги от государства смогут получать беременные женщины и родители-одиночки

Из резервного фонда более 46 миллиардов рублей направят на социальные выплаты
Фото: pixabay.com

Более 46 миллиардов рублей решено выделить из резервного фонда российского правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что заявление на получение этих выплат можно оформить с 1 июля 2021 года. Обратиться за выплатами можно через ближайшее отделение Пенсионного фонда или через интернет – на портале госуслуг.

Выплаты беременным женщинам

Право на выплату появляется у женщин, которые встали на ранних сроках на учёт по беременности и родам. Россиянки, находящиеся в трудной финансовой ситуации, ежемесячно до родов будут получать около 6 300 рублей. Сумма выплаты рассчитывается из расчёта 50 % от прожиточного минимума по региону.

— В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 миллиардов рублей, – рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет

Право на выплаты с 1 июля появляется у родителей в малообеспеченных неполных семьях, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет. Размер пособия около 5 500 рублей. Сумма выплаты рассчитывается из расчёта 50 % от прожиточного минимума на ребёнка по региону.

— До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели будет направлено более 36 миллиардов рублей, – пояснили в пресс-службе правительства.

Просмотров всего: 334

#дети #российская власть #соцзащита

распечатать


Общество

Пострадавшие от паводка амурчане могут подать документы на выплаты в администрацию Благовещенского района

Общество

Амурские выпускники сдали ЕГЭ по обществознанию лучше, чем в прошлом году
Происшествия

В Приморье пропали трое детей, одного позже нашли погибшим
В России и мире

У Моргенштерна требуют алименты на внебрачного сына
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь