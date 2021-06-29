Из резервного фонда более 46 миллиардов рублей направят на социальные выплаты

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Более 46 миллиардов рублей решено выделить из резервного фонда российского правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что заявление на получение этих выплат можно оформить с 1 июля 2021 года. Обратиться за выплатами можно через ближайшее отделение Пенсионного фонда или через интернет – на портале госуслуг.

Выплаты беременным женщинам

Право на выплату появляется у женщин, которые встали на ранних сроках на учёт по беременности и родам. Россиянки, находящиеся в трудной финансовой ситуации, ежемесячно до родов будут получать около 6 300 рублей. Сумма выплаты рассчитывается из расчёта 50 % от прожиточного минимума по региону.

— В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 миллиардов рублей, – рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет

Право на выплаты с 1 июля появляется у родителей в малообеспеченных неполных семьях, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет. Размер пособия около 5 500 рублей. Сумма выплаты рассчитывается из расчёта 50 % от прожиточного минимума на ребёнка по региону.

— До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели будет направлено более 36 миллиардов рублей, – пояснили в пресс-службе правительства.