В Амурской области паводок передвигается ниже по течению Амура

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В Амурской области по состоянию на утро 29 июня наблюдается спад уровней воды на всех реках, кроме Амура, в Константиновке, Пояркове и Иннокентьевке. В Благовещенске уровень Амура и Зеи за сутки упал на 15 сантиметров.

По прогнозам, в ближайшие двое суток снижение уровней продолжится, кроме Амура в районе Иннокентьевки. Там вода может достигнуть отметки в 880 сантиметров.

На сегодняшнее утро в области подтоплены 782 частных дома на территории восьми муниципальных образований в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства области.

Благовещенский район, Марково – 125, Владимировка – 73, Игнатьево – 140, Сергеевка – 321, Бибиково – 1, Заречное – 12;

Шимановский район, Нововоскресеновка – 17, Ушаково – 4;

Магдагачинский район, Черняево – 12;

Свободненский район, Петропавловка – 11;

В посёлке Зазейский подтопленными остаются восемь жилых домов, в селе Верхнеблаговещенское – 58.

Подтоплены 1 796 приусадебных участков:

Благовещенский район, Марково – 182, Игнатьево – 230, Заречное – 12, Сергеевка – 321, Бибиково – 10, Каникурган – 1, Владимировка – 600, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 7;

Шимановский район, Нововоскресеновка – 96, Ушаково – 13;

Свободненский район, Буссе – 7, Петропавловка – 25;

Магдагачинский район, Черняево – 27;

Константиновский район, Новопетровка – 8, Орловка – 1;

Михайловский район, Поярково – 1, Куприяново – 1, Чесноково – 4;

В посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в селе Верхнеблаговещенское – 220.

Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог: Благовещенский район – 6, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Тамбовский район – 2, Магдагачинский район – 1.

Остаются подтопленными восемь автомобильных мостов: Шимановский район – 4, Благовещенский район – 2, Михайловский район — 1, Верхнеблаговещенское – 1.

Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 5, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Магдагачинский район – 1.

На технике высокой проходимости проезд возможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 1, Тамбовский район – 2, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3.