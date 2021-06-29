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29 июня 2021, 10:02 0

В Амурской области паводок передвигается ниже по течению Амура

На большей части рек области наблюдается спад уровней воды

В Амурской области паводок передвигается ниже по течению Амура
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области по состоянию на утро 29 июня наблюдается спад уровней воды на всех реках, кроме Амура, в Константиновке, Пояркове и Иннокентьевке. В Благовещенске уровень Амура и Зеи за сутки упал на 15 сантиметров.

По прогнозам, в ближайшие двое суток снижение уровней продолжится, кроме Амура в районе Иннокентьевки. Там вода может достигнуть отметки в 880 сантиметров.

На сегодняшнее утро в области подтоплены 782 частных дома на территории восьми муниципальных образований в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства области.

  • Благовещенский район, Марково – 125, Владимировка – 73, Игнатьево – 140, Сергеевка – 321, Бибиково – 1, Заречное – 12;
  • Шимановский район, Нововоскресеновка – 17, Ушаково – 4;
  • Магдагачинский район, Черняево – 12;
  • Свободненский район, Петропавловка – 11;
  • В посёлке Зазейский подтопленными остаются восемь жилых домов, в селе Верхнеблаговещенское – 58.

Подтоплены 1 796 приусадебных участков:

  • Благовещенский район, Марково – 182, Игнатьево – 230, Заречное – 12, Сергеевка – 321, Бибиково – 10, Каникурган – 1, Владимировка – 600, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 7;
  • Шимановский район, Нововоскресеновка – 96, Ушаково – 13;
  • Свободненский район, Буссе – 7, Петропавловка – 25;
  • Магдагачинский район, Черняево – 27;
  • Константиновский район, Новопетровка – 8, Орловка – 1;
  • Михайловский район, Поярково – 1, Куприяново – 1, Чесноково – 4;
  • В посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в селе Верхнеблаговещенское – 220.

Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог: Благовещенский район – 6, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Тамбовский район – 2, Магдагачинский район – 1.

Остаются подтопленными восемь автомобильных мостов: Шимановский район – 4, Благовещенский район – 2, Михайловский район — 1, Верхнеблаговещенское – 1.

Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 5, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Магдагачинский район – 1.

На технике высокой проходимости проезд возможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 1, Тамбовский район – 2, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3.

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#большая вода #погода #природа

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