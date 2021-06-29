В Амурской области паводок передвигается ниже по течению Амура
На большей части рек области наблюдается спад уровней воды
В Амурской области по состоянию на утро 29 июня наблюдается спад уровней воды на всех реках, кроме Амура, в Константиновке, Пояркове и Иннокентьевке. В Благовещенске уровень Амура и Зеи за сутки упал на 15 сантиметров.
По прогнозам, в ближайшие двое суток снижение уровней продолжится, кроме Амура в районе Иннокентьевки. Там вода может достигнуть отметки в 880 сантиметров.
На сегодняшнее утро в области подтоплены 782 частных дома на территории восьми муниципальных образований в 22 населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства области.
- Благовещенский район, Марково – 125, Владимировка – 73, Игнатьево – 140, Сергеевка – 321, Бибиково – 1, Заречное – 12;
- Шимановский район, Нововоскресеновка – 17, Ушаково – 4;
- Магдагачинский район, Черняево – 12;
- Свободненский район, Петропавловка – 11;
- В посёлке Зазейский подтопленными остаются восемь жилых домов, в селе Верхнеблаговещенское – 58.
Подтоплены 1 796 приусадебных участков:
- Благовещенский район, Марково – 182, Игнатьево – 230, Заречное – 12, Сергеевка – 321, Бибиково – 10, Каникурган – 1, Владимировка – 600, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 7;
- Шимановский район, Нововоскресеновка – 96, Ушаково – 13;
- Свободненский район, Буссе – 7, Петропавловка – 25;
- Магдагачинский район, Черняево – 27;
- Константиновский район, Новопетровка – 8, Орловка – 1;
- Михайловский район, Поярково – 1, Куприяново – 1, Чесноково – 4;
- В посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в селе Верхнеблаговещенское – 220.
Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог: Благовещенский район – 6, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Тамбовский район – 2, Магдагачинский район – 1.
Остаются подтопленными восемь автомобильных мостов: Шимановский район – 4, Благовещенский район – 2, Михайловский район — 1, Верхнеблаговещенское – 1.
Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 5, Шимановский район – 2, Свободненский район – 2, Магдагачинский район – 1.
На технике высокой проходимости проезд возможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 1, Тамбовский район – 2, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3.
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