Ксения Бородина впервые высказалась о разводе с мужем

Несколько дней назад СМИ сообщили, что 38-летняя Ксения Бородина разводится с мужем, в браке с которым родила дочь Теону. Телеведущая прямо не высказывалась на эту тему, но все заметили изменения в настроении звезды.

В своём Instagram Ксения поблагодарила поклонников за тёплые слова поддержки. Она отметила, что не станет разыгрывать публичную драму, как многие звёзды, а справится с переживаниями в кругу своих близких.

По её словам, все привыкли к тому, что при неприятных переменах в жизни публичных людей они начинают выкладывать «глупые рыдания в сторис, алкоголизм, слёзы и всё остальное». Бородина отметила, что, если ей захочется поплакать или выпить вина, она сделает это с близкими людьми, а не станет страдать на публику и публиковать «эту фигню».

Ксения призналась, что сейчас все песни в её плейлисте «либо с матом, либо грустные». Но это не означает, что она находится в депрессии и плачет в подушку. Телеведущая ещё раз поблагодарила подписчиков за поддержку, но подчеркнула, что ей не нужна жалость.

По словам Бородиной, сейчас она хочет сконцентрироваться на приятных сторонах жизни и призвала фанатов смотреть на всё с позитивом.