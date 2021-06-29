Ксения Бородина впервые высказалась о разводе с мужем
Бородина попросила поклонников не жалеть её из-за развода
На днях стало известно о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Сообщалось, что именно телеведущая стала инициатором расставания. Всё это время супруги не комментировали крах своей семейной жизни, но Ксения всё же решилась на откровения, пишет «СтарХит».
Несколько дней назад СМИ сообщили, что 38-летняя Ксения Бородина разводится с мужем, в браке с которым родила дочь Теону. Телеведущая прямо не высказывалась на эту тему, но все заметили изменения в настроении звезды.
В своём Instagram Ксения поблагодарила поклонников за тёплые слова поддержки. Она отметила, что не станет разыгрывать публичную драму, как многие звёзды, а справится с переживаниями в кругу своих близких.
По её словам, все привыкли к тому, что при неприятных переменах в жизни публичных людей они начинают выкладывать «глупые рыдания в сторис, алкоголизм, слёзы и всё остальное». Бородина отметила, что, если ей захочется поплакать или выпить вина, она сделает это с близкими людьми, а не станет страдать на публику и публиковать «эту фигню».
Ксения призналась, что сейчас все песни в её плейлисте «либо с матом, либо грустные». Но это не означает, что она находится в депрессии и плачет в подушку. Телеведущая ещё раз поблагодарила подписчиков за поддержку, но подчеркнула, что ей не нужна жалость.
По словам Бородиной, сейчас она хочет сконцентрироваться на приятных сторонах жизни и призвала фанатов смотреть на всё с позитивом.
Просмотров всего: 981