Ракеты с космодрома Восточный будут летать на нафтиле

Фото: roscosmos.ru

В Роскосмосе заявили о том, что космодром Восточный в Амурской области будет переведён на более экологичное топливо – нафтил. Как пояснили в госкорпорации, все работы по переоборудованию стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» планируют завершить к февралю 2022 года.

“ Нафтил – экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Смена топлива с керосина на нафтил вызвана истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. На сегодняшний день нафтилом заправляют только третью ступень ракет, а планируют производить заправку этим видом топлива всех ступеней ракеты «Союз-2.1б». Испытания модернизированных двигателей уже проведены, а необходимое оборудование доставлено на Восточный.

Работы по переоборудованию стартового комплекса запланированы на период октября 2021 года по февраль 2022 года. В Роскосмосе добавили, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

В то же время

Утром 28 июня 2021 года ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на борту вывезли на стартовый комплекс. Пуск запланирован на 1 июля в 15:48 по московскому времени (21:48 по амурскому).

В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, как устроен разгонный блок «Фрегат», который будет выводить на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1б».