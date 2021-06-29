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29 июня 2021, 09:43 6

Ракеты с космодрома Восточный будут летать на нафтиле

С февраля 2022 года планируется использовать при запусках более экологичное топливо

Ракеты с космодрома Восточный будут летать на нафтиле
Фото: roscosmos.ru

В Роскосмосе заявили о том, что космодром Восточный в Амурской области будет переведён на более экологичное топливо – нафтил. Как пояснили в госкорпорации, все работы по переоборудованию стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» планируют завершить к февралю 2022 года.

Нафтил – экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

Смена топлива с керосина на нафтил вызвана истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае. На сегодняшний день нафтилом заправляют только третью ступень ракет, а планируют производить заправку этим видом топлива всех ступеней ракеты «Союз-2.1б». Испытания модернизированных двигателей уже проведены, а необходимое оборудование доставлено на Восточный.

Работы по переоборудованию стартового комплекса запланированы на период октября 2021 года по февраль 2022 года. В Роскосмосе добавили, что переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

В то же время

Утром 28 июня 2021 года ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на борту вывезли на стартовый комплекс. Пуск запланирован на 1 июля в 15:48 по московскому времени (21:48 по амурскому).

В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, как устроен разгонный блок «Фрегат», который будет выводить на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1б».

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#космодром

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Комментарии
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  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 день назад

    А разгонный блок продолжит работать на гептиле?

  • vancentti

    vancentti
    1 день назад

    А тебе что за печаль с того ? знаешь, где включается разгонный блок ?

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    да разницы нет где включается. 90% приходится на утечки при хранении и перекачке

  • vancentti

    vancentti
    1 день назад

    точно знаешь ? проверял ?

  • Odissey

    Odissey
    1 день назад

    ну, по сути, нафтил - этот тот же керосин, в чём-то улучшенный

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    16 часов назад

    Почему упразднили процедуру освящения ракеты перед стартом. Запуск спутников дружественной страны, по курсу движения эсминцев которой наши бомбардировщики производят бомбометания и предупредительную стрельбу, без обряда как-то не скрепно.

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