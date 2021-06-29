Самой тяжелой признана ситуация по паводку в Благовещенском районе

На Верхнем Амуре, от Игнашина до Сергеевки, начался спад воды. Немного упал уровень и в Благовещенске. Южным районам области паводок только предстоит пережить, прогнозирует Амурский ЦГМС.

В селах, из которых уходит вода, полным ходом идет обследование строений и участков на предмет ущерба. Кроме того, идет дезинфекция территорий. Власти обещают помочь пострадавшим предпринимателям, а также жителям – в плане отсрочек по кредитам.

— Это очень важные мероприятия, ведь люди сразу вернутся на свои участки, как только уйдет вода, поэтому дезинфекцией нельзя пренебрегать. Если в каком-то районе средств для проведения работ недостаточно, мы передадим их из других муниципалитетов. Главам нужно обратить внимание на эти мероприятия, – сказал губернатор.

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Севостьянова, в 22 населенных пунктах региона сейчас подтоплено 782 частных дома, почти 1,8 тысячи приусадебных участков, размыты дороги и мосты. Причем около 700 подтопленных домов находятся в Благовещенском районе.

— Все силы бросили на оформление пакетов документов, чтобы как можно быстрее довести до людей положенные им выплаты. Также проводили работы по укреплению дамб во Владимировке и Гродеково. Уровень воды фактически остается прежним. Дамбы сочатся, но их укрепляем. 244 человека находятся в пунктах временного размещения, – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как заявил Василий Орлов, именно в Благовещенском районе ситуация самая сложная.

— Поэтому я поручаю создать отдельный план по организации всех выплат по этому муниципалитету. Мы должны видеть четкие нормативы и понимать, в какие сроки уложимся, – сказал Василий Орлов.