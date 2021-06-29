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29 июня 2021, 08:29 5

Самой тяжелой признана ситуация по паводку в Благовещенском районе

Василий Орлов поручил создать отдельный план по выплатам подтопленцам

Самой тяжелой признана ситуация по паводку в Благовещенском районе
Фото: amurobl.ru

На Верхнем Амуре, от Игнашина до Сергеевки, начался спад воды. Немного упал уровень и в Благовещенске. Южным районам области паводок только предстоит пережить, прогнозирует Амурский ЦГМС.

В селах, из которых уходит вода, полным ходом идет обследование строений и участков на предмет ущерба. Кроме того, идет дезинфекция территорий. Власти обещают помочь пострадавшим предпринимателям, а также жителям – в плане отсрочек по кредитам.

— Это очень важные мероприятия, ведь люди сразу вернутся на свои участки, как только уйдет вода, поэтому дезинфекцией нельзя пренебрегать. Если в каком-то районе средств для проведения работ недостаточно, мы передадим их из других муниципалитетов. Главам нужно обратить внимание на эти мероприятия, – сказал губернатор.

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Севостьянова, в 22 населенных пунктах региона сейчас подтоплено 782 частных дома, почти 1,8 тысячи приусадебных участков, размыты дороги и мосты. Причем около 700 подтопленных домов находятся в Благовещенском районе.

— Все силы бросили на оформление пакетов документов, чтобы как можно быстрее довести до людей положенные им выплаты. Также проводили работы по укреплению дамб во Владимировке и Гродеково. Уровень воды фактически остается прежним. Дамбы сочатся, но их укрепляем. 244 человека находятся в пунктах временного размещения, – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как заявил Василий Орлов, именно в Благовещенском районе ситуация самая сложная.

— Поэтому я поручаю создать отдельный план по организации всех выплат по этому муниципалитету. Мы должны видеть четкие нормативы и понимать, в какие сроки уложимся, – сказал Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    "я поручаю создать отдельный план"

    А что, есть и общий план? А как его увидеть?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 день назад

    А что, есть и общий план? А как его увидеть?

    А ты кто такой, чтобы видеть план этот?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    губернатор всё делает правильно в этой сложной обстановке

  • холостяк

    холостяк
    1 день назад

    А мне интересен вопрос по приюту в Игнатове???? 25 мил руб. вложили на переоборудование из свинарника в приют Все затопило под крышу. Сколько миллионов из разных бюджетов вбухают на восстановление в затапливаемой зоне? Зачем покупали машину за 2 мил руб для транспортировки собак если нужно покупать катер. И когда ждать следующего потопа?

  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    Потоп скоро. Через 8 - 9 лет. В 30м короче.

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