Какие законы вступают в силу в июле

Фото: duma.gov.ru

Не за горами 1 июля, а значит, скоро вступит в силу новая порция законов. В середине лета начнутся выплаты новых детских пособий, расширятся возможности карты «Мир» и многое другое. Подробности – в материале Амур.инфо.

С 1 июля начнётся выплата детских пособий, которые анонсировал Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию. Так, начнутся выплаты беременным женщинам, которые встали на учёт в медицинском учреждении и находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будут производиться выплаты одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Также с 1 июля вводится запрет на второе гражданство для госслужащих, военнослужащих, послов и полномочных представителей, губернаторов, региональных депутатов и так далее.

Кроме того, с 1 июля продавцов, имеющих выручку от реализации товаров за 2020 год, превышающую 20 миллионов, обяжут принимать карты «Мир». Также с 1 июля зачисление пенсий и иных соцвыплат будет производиться только на карту «Мир». Отметим, что изменение не коснётся тех, кто получает пенсии без привязанной банковской карты.

С 1 июля начинает действовать новая норма, по которой граждан будут информировать о причитающихся им льготах через портал госуслуг и с использованием выделенного телефонного номера (бесплатно).

В интернете вводится обязательный объем социальной рекламы. Теперь до 5 % площадей или времени должно быть занято социальной рекламой.

Также с 1 июля вводится целый ряд изменений в налоговом законодательстве. Во-первых, вводится закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. К примеру, подписание документа неуполномоченным лицом. Во-вторых, если декларация будет не принята, то россиянина об этом предупредят. В-третьих, вводится запрет на пересчёт транспортного налога в случае, если сумма налога станет больше ранее уплаченной.

С начала июля станет возможным совершать денежные переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа. Исключение – оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа.

Идентифицированные участники общественных обсуждений и публичных слушаний смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

С 1 июля на гаджетах с выходом в интернет должно быть предустановлено отечественное программное обеспечение. В случае, если будет выявлен факт продажи оборудования без российского ПО, вводится система штрафов.

Также с начала июля в силу вступают два закона в сфере сельского хозяйства. Первый позволит аграриям заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай ЧС природного характера. Второй закон оговаривает параметры госконтроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов переработки.

С первого июля перестанут выдавать лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции тем, у кого есть какие-либо задолженности свыше трёх тысяч рублей.

Изменятся и требования к микрофинансовым организациям (МФО). Теперь минимальный размер собственных средств должен превышать два миллиона рублей. А с 10 июля МФО и кредитные кооперативы должны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.