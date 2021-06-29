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29 июня 2021, 09:00 1

Жители Амурской области подкармливают медведей на трассах, оказывая им «медвежью услугу»

Амурчане кормят косолапых прямо на дорогах, не задумываясь о последствиях

Жители Амурской области подкармливают медведей на трассах, оказывая им «медвежью услугу»
Фото: kriminal.blg

В Амурской области участились случаи встречи человека с медведями на трассах и возле населенных пунктов. Причем иногда случается так, что это и медведицы с детёнышами.

В пабликах и мессенджерах жителей Приамурья получило распространение видео, снятое примерно в 60 километрах от Тынды на дороге по направлению в поселок Соловьевск. На кадрах запечатлено, как люди проезжают мимо медведицы с медвежатами, которые стоят прямо на трассе.

Специалисты регионального управления животного мира напоминают, что подкармливать диких животные нельзя: звери запоминают это и в будущем могут приходить к человеку в поисках пропитания. Если сегодня вы бросаете еду медвежатам, то через пару лет к этому месту вернется взрослый сильный медведь, который будет опасен для людей – особенно в период гона.

Если вы увидели диких животных на трассах, не выходите из машины, дайте им спокойно пройти и продолжите путь. Затем сообщите об увиденном в конфликтную группу управления по охране животного мира по телефону +7 (914) 557-15-90.

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#животные #природа #Тында

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    как сказала Набиулина-нельзя раздавать бесплатные блага

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