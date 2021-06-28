В Амурской области отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам

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К началу нового учебного года в Приамурье отремонтируют семь участков дорог, которые проходят через населённые пункты транзитом и ведут к школам и детсадам. Дорожное покрытие улучшат в рамках нацпроета «Безопасные качественные дороги», сообщает областное правительство.

Уже ремонтируют дороги, проходящие через село Тавричанка и железнодорожную станцию Арга в Серышевском районе. В Свободненском районе специалисты работают над центральной улицей села Макарова, там в школе учатся 107 ребят. В селе Новое Белогорского района и Константиновском районе ремонтируют сразу по два участка дорог. В селе Новогеоргиевка Шимановского района в порядок приедут улицу Советскую.

– По всем объектам будут выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – обустройство пешеходных переходов, установка освещения и пешеходного ограждения. Эту программу продолжим в следующем году, сейчас ведется формирование участков дорог. Главные критерии – это социальная значимость и востребованность дорог, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.