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28 июня 2021, 18:45 2

В Амурской области отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам

В порядок приведут семь участков дорог

В Амурской области отремонтируют дороги, ведущие к школам и детским садам
Фото: pixabay.com

К началу нового учебного года в Приамурье отремонтируют семь участков дорог, которые проходят через населённые пункты транзитом и ведут к школам и детсадам. Дорожное покрытие улучшат в рамках нацпроета «Безопасные качественные дороги», сообщает областное правительство.

Уже ремонтируют дороги, проходящие через село Тавричанка и железнодорожную станцию Арга в Серышевском районе. В Свободненском районе специалисты работают над центральной улицей села Макарова, там в школе учатся 107 ребят. В селе Новое Белогорского района и Константиновском районе ремонтируют сразу по два участка дорог. В селе Новогеоргиевка Шимановского района в порядок приедут улицу Советскую.

– По всем объектам будут выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – обустройство пешеходных переходов, установка освещения и пешеходного ограждения. Эту программу продолжим в следующем году, сейчас ведется формирование участков дорог. Главные критерии – это социальная значимость и востребованность дорог, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

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#дороги

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    АИ: в порядок ПРИЕДУТ улицу Советскую)

  • Шофёрюга

    Шофёрюга
    1 день назад

    В Благовещенске к школе № 10 сделайте дорогу! Дети идут в пыли , а дожди пройдут там море! Ни тротуаров нет, ни пешеходных переходов! По Островского ужас, а по Шимановского вообще ад! КПП забытый район. К дет садику №35 (второй корпус) ни как нормально не подъедешь - ямы, кочки, а в дождь грязище!

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