В Амурской области при погрузке зерна погиб рабочий

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В селе Берёзовка Ивановского района 53-летний рабочий упал в саморазгружающийся бункерный грузовой вагон. Несчастный случай произошёл 24 июня во время погрузки зерна на элеваторе, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

От полученных травм 26 июня мужчина скончался в областной больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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