Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 18:15 1

В Амурской области при погрузке зерна погиб рабочий

Трагедия произошла в Ивановском районе

В Амурской области при погрузке зерна погиб рабочий
Фото: pixabay.com

В селе Берёзовка Ивановского района 53-летний рабочий упал в саморазгружающийся бункерный грузовой вагон. Несчастный случай произошёл 24 июня во время погрузки зерна на элеваторе, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

От полученных травм 26 июня мужчина скончался в областной больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тамбовском районе разнорабочий погиб под колёсами трактора.

Просмотров всего: 1712

#происшествия

распечатать


Происшествия 4

Девять лет в колонии проведёт директор амурской компании за взятку
Происшествия 2

В Благовещенске разыскивают 15-летнюю Александру Нафикову
Происшествия

В сёлах Амурской области начались восстановительные работы после паводка
Происшествия

В Приморье пропали трое детей, одного позже нашли погибшим
Комментарии
Показать все (1)
  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    Классный комбайн. А элеватор слабо было сфотографировать?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь