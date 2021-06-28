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28 июня 2021, 19:00 14

В Забайкальском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

Это касается ряда работающих граждан

В Забайкальском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: pixabay.com

В Забайкалье для части местных жителей вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс.

Прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны получить граждане, работающие в сферах торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, общественного питания, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центрах, организациях, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центрах, для государственных и муниципальных служащих.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Забайкалье по сравнению с маем выросла в четыре раза. Более половины заболевших – работающие люди.

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#COVID 19 #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 день назад

    Понаштамповали вакцины, думали за границу продавать. А она там не кому нахрен не нужна. Вот впихивают её насильно в регионы.

  • El Antonio

    El Antonio
    1 день назад

    Vladimir28rus, такие как вы уже "Ситуация в СПб критическая – из-за болезни врачей приостановлена выездная вакцинация. Все силы медицинского персонала брошены на поддержание работоспособности клиник. Ситуация по городу повсеместная, страховая нам подтвердила, что отменяются все запланированные выездные бригады до нормализации процесса. Но мы понимаем, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. Мы делаем все, что можем, подключаем все контакты…но увы! Шансов на хорошие новости почти нет." Ждите у себя... А с учётом, что в области сейчас ещё и природного хар-ра...

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    А вы не соглашайтесь прививаться не известно чем и не известно от чего...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    По цифрам получаются почти все. Песков вроде заявил что ни де факто ни де юре обязательности нет. АИ два раза написали многофункциональные центры.

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    "А вы не соглашайтесь прививаться не известно чем и не известно от чего..."

    Умереть же лучше, да?

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 день назад

    Когда после 2-го укольчика ласты склеишь, к кому с жалобой побежишь? Или родственники диванного эксперта будут только рады?

  • El Antonio

    El Antonio
    1 день назад

    Ненавижу "ЕР", что-то никто ещё не склеил. А больницы завалены прежде всего такими, как вы. Истинный дурак делает плохо не только окружающим, но и себе... Сейчас ещё интереснее. Из-за того, что некоторые особо покупают сертификаты за 20k, появилась инфа, что некоторые гос-ва могут ввести запрет на въезд привитых "Спутником". Спасибо вам большое за это. Страна не буду говорить кого...

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    "Когда после 2-го укольчика ласты склеишь, к кому с жалобой побежишь? Или родственники диванного эксперта будут только рады?"

    А что не после первого?

  • Таранов

    Таранов
    1 день назад

    Царь сказал не обязательно, ему можно верить???

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 день назад

    "А что не после первого?". Я не разработчик этой звёзды смерти, поэтому не могу сказать почему людям становится плохо и они умирают именно после второго укола.

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    минздрав отчитался что уже каждый 5й привит. кто-то кого-то похоже натягивает)

  • donald28rus

    donald28rus
    1 день назад

    El Antonio. Из-за таких паникёров народ в стадо превращается.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    Paster, что-то вы так убеждаете, что надо прививаться в обязательном порядке, что возникает подозрение в необоснованной ангажированности. )))

    Кстати, был один прекрасный главврач ковидного госпиталя в Ленинграде. Жил, работал, лечил больных... Целый год спасал от ковида... Потом привился... И нет его больше с нами. (((

  • Гефест

    Гефест
    1 день назад

    За 30 лет только арбидол придумали, а тут за год кучу прививок наделали, такое впечатление что не во благо людей заставляют прививаться.

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