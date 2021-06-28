В Забайкальском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
Это касается ряда работающих граждан
В Забайкалье для части местных жителей вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс.
Прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны получить граждане, работающие в сферах торговли, здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, общественного питания, транспорта, ЖКХ, культуры, досуга, спорта, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центрах, организациях, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центрах, для государственных и муниципальных служащих.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Забайкалье по сравнению с маем выросла в четыре раза. Более половины заболевших – работающие люди.
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