Василий Орлов заявил, что в регионе нужна программа по переселению с затопляемых территорий

Василий Орлов, а также руководство регионального управления МЧС и прокуратуры, побывали в селах Магдагачинского, Шимановского и Свободненского районов, наиболее пострадавших от паводка.

— В настоящее время в регионе 764 дома остается подтопленными, ситуация сложная, но контролируемая. Эвакуировано больше 2500 человек, из них 730 детей. В ПВР находится 421 человек. Паводок смещается по течению ниже Благовещенска, по прогнозу достаточно высокий уровень воды будет держаться несколько дней. Всё внимание сейчас к районам, находящимся ниже по течению Амура, – это Архаринский, Михайловский и Константиновский районы. Группировка спасателей сейчас насчитывает более 1500 человек, помогает армия. Ведется активная работа комиссий по оценке ущерба, – сказал губернатор.

Орлов поручил как можно скорее организовать выплаты пострадавшим в результате наводнения амурчанам. Деньги на это из областного бюджета уже выделяются.

Губернатор побывал как в пунктах временного размещения, так и в домах, подтопленных речными водами. Жители получат компенсации не только в виде денег, но и овощей. Решается вопрос с запасами сухих дров на зиму.

В селах, где уровень воды начал спадать, идет просушка помещений, обеззараживание территории.

— В этом году обстановка с паводком тяжелая, по прогнозам уровня воды в реке Амур в районе Благовещенска уровень воды должен был подняться до 9-10 метров. Сейчас этот уровень в районе 860, это рекорд за последние годы. Нужно предусматривать мероприятия для населенных пунктов, которые находятся в зонах затопления. После наводнения 2019 года из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей на определение границ зон подтопления, работа рассчитана на три года, до 2022 года. После определения границ в зонах затопления будет запрещено возводить новое жилье, в случае получения выплат на приобретение жилья в результате подтопления недвижимость необходимо будет приобретать вне зон подтопления. Это первый шаг, после этого нужно разрабатывать региональную программу по планомерному переселению людей из затопляемых территорий. В этом году паводок проходит без происшествий, но нужно всегда быть готовыми к тому, что могут быть несчастные случаи, – сказал Василий Орлов.