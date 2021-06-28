Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 18:00 14

Василий Орлов заявил, что в регионе нужна программа по переселению с затопляемых территорий

Губернатор Амурской области побывал в селах, пострадавших от паводка

Василий Орлов заявил, что в регионе нужна программа по переселению с затопляемых территорий
Фото: amurobl.ru

Василий Орлов, а также руководство регионального управления МЧС и прокуратуры, побывали в селах Магдагачинского, Шимановского и Свободненского районов, наиболее пострадавших от паводка.

— В настоящее время в регионе 764 дома остается подтопленными, ситуация сложная, но контролируемая. Эвакуировано больше 2500 человек, из них 730 детей. В ПВР находится 421 человек. Паводок смещается по течению ниже Благовещенска, по прогнозу достаточно высокий уровень воды будет держаться несколько дней. Всё внимание сейчас к районам, находящимся ниже по течению Амура, – это Архаринский, Михайловский и Константиновский районы. Группировка спасателей сейчас насчитывает более 1500 человек, помогает армия. Ведется активная работа комиссий по оценке ущерба, – сказал губернатор.

Орлов поручил как можно скорее организовать выплаты пострадавшим в результате наводнения амурчанам. Деньги на это из областного бюджета уже выделяются.

Губернатор побывал как в пунктах временного размещения, так и в домах, подтопленных речными водами. Жители получат компенсации не только в виде денег, но и овощей. Решается вопрос с запасами сухих дров на зиму.

В селах, где уровень воды начал спадать, идет просушка помещений, обеззараживание территории.

— В этом году обстановка с паводком тяжелая, по прогнозам уровня воды в реке Амур в районе Благовещенска уровень воды должен был подняться до 9-10 метров. Сейчас этот уровень в районе 860, это рекорд за последние годы. Нужно предусматривать мероприятия для населенных пунктов, которые находятся в зонах затопления. После наводнения 2019 года из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей на определение границ зон подтопления, работа рассчитана на три года, до 2022 года. После определения границ в зонах затопления будет запрещено возводить новое жилье, в случае получения выплат на приобретение жилья в результате подтопления недвижимость необходимо будет приобретать вне зон подтопления. Это первый шаг, после этого нужно разрабатывать региональную программу по планомерному переселению людей из затопляемых территорий. В этом году паводок проходит без происшествий, но нужно всегда быть готовыми к тому, что могут быть несчастные случаи, – сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 2018

#большая вода #губернатор

распечатать

Фотогалерея
+9

Общество

Молодёжь Благовещенска помогает пострадавшим от паводка
Общество

Амурским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут деньгами
Власть

Вода продолжает уходить из Амурской области
Общество 5

Больше миллиарда рублей ущерба нанёс паводок дорогам и мостам в Амурской области
Комментарии
Показать все (14)
  • inoy

    inoy
    1 день назад

    Заявил, Нужна программа!!! а делать будут дамбу из мешков!!!

  • physic1

    physic1
    1 день назад

    Еще один вопрос, поставленный под контроль министерством, - строительство объектов противопаводковой защиты населенных пунктов. "В 14 муниципальных образованиях Амурской области необходимо построить 28 гидротехнических сооружений общей протяженностью 180 км", - отметил И.Слюняев.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/economics/26/08/2013/57040e6c9a794761c0ce104f

  • physic1

    physic1
    1 день назад

    Экономика , 26 авг 2013, 12:31

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/economics/26/08/2013/57040e6c9a794761c0ce104f

  • physic1

    physic1
    1 день назад

    Прошло 8 лет!!!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 день назад

    Я надеялся, что по итогам еще 2013 года уже сформированы зоны подтопления и там запрещено строительство? Оказывается нет? Или я не так понял?

  • OT

    OT
    1 день назад

    Конечно было запрещено строительство в подтоплямых районах. А вод решение о программе переселения от районов затопления - это верное решение. Теперь ведь и климат изменяется и это надо учитывать тоже. Теперь ведь и иностранные разнсчики ковида и туристы особенно в летний сезон и гастрабайтеры и это надо учитыаать и все подобное многое. И это все планомерный научный подход. А у нас на вме одино - это спекулятивный рынок и такой-же налог. Это идеология такая и трудно ее видеть из-за патриотизма да каких-то скрепов....

  • slavik110

    slavik110
    1 день назад

    250 лямов на обследование? Это как понимать???? За эти деньги можно было основные затапливаемые территории защитить. Всё как обычно: деньги выделили, освоили, отрапортовали об освоении и всё закончилось.

  • слава999

    слава999
    1 день назад

    Заречный, не видел ни одного мчсника.

  • тт

    тт
    1 день назад

    Владимировку переселяли уже в 2013... И опять?

  • виталя1979

    виталя1979
    1 день назад

    Кто в масках, кто без масок. Какой пример они показывают детям на официальных фото?

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 день назад

    С одной оговоркой, если имущество приобретено до августа 2013. Если купили после наводнения, то давай - досвидание.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    Получил компенсацию, купил квартиру в городе и живи дальше в подтопленном доме). Своевременность программы, сроки и расходы не то чтобы удивляют...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    Восемь лет назад я уже такое слышал. )))

    Кстати, а что думает роснепотреб о том, что Губер без маски в помещении, где много людей? Или Постановления Губернатора на Васю не распространяются?

  • хаййп

    хаййп
    1 день назад

    Знакомый этой весной купил участок в верхблаговещенске за 500 штук..теперь не знает что делать.. его интересно переселять будут..

Показать все (14)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь