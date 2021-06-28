Зейская ГЭС продолжает успешно сдерживать паводок

За текущую неделю уровень воды в Зейском водохранилище вырос, но это не мешает ГЭС сдерживать паводок и снабжать электричеством регион. Резервная емкость водохранилища позволит сдержать ещё более 3 миллиардов тонн воды.

Общий среднесуточный приток воды уменьшился, за прошедшие сутки приток составил 2 450 кубических метров в секунду. Общий уровень воды вырос за последние несколько дней на 20 сантиметров, сейчас до отметки открытия водосливной части плотины остаётся ещё 1,25 метра.

Среднесуточный расход воды через гидроузел в рамках установленного Росводресурсами диапазона 1 192 кубометров в секунду.

Всего с начала мая в водохранилище сдержано уже более 14 миллиардов тонн воды. На Зейской ГЭС работает паводковая комиссия для обеспечения эффективной и надежной работы оборудования и сооружений.