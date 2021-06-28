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28 июня 2021, 17:45 2

Зейская ГЭС продолжает успешно сдерживать паводок

До водосброса еще далеко

Зейская ГЭС продолжает успешно сдерживать паводок
Фото: https://pikabu.ru/story/zeyskaya_gyes_v_amurskoy_oblasti_7573806/author

За текущую неделю уровень воды в Зейском водохранилище вырос, но это не мешает ГЭС сдерживать паводок и снабжать электричеством регион. Резервная емкость водохранилища позволит сдержать ещё более 3 миллиардов тонн воды.

Общий среднесуточный приток воды уменьшился, за прошедшие сутки приток составил 2 450 кубических метров в секунду. Общий уровень воды вырос за последние несколько дней на 20 сантиметров, сейчас до отметки открытия водосливной части плотины остаётся ещё 1,25 метра.

Среднесуточный расход воды через гидроузел в рамках установленного Росводресурсами диапазона 1 192 кубометров в секунду.

Всего с начала мая в водохранилище сдержано уже более 14 миллиардов тонн воды. На Зейской ГЭС работает паводковая комиссия для обеспечения эффективной и надежной работы оборудования и сооружений.

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#жизнь #Зея

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 день назад

    И веб камеры все отключили...Что бы никто не увидел это "сдерживание"?

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 день назад

    При чём тут камеры? В городе Зея живёт очень много людей,и сброс нельзя не заметить....

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