У сайта стопкоронавирус.рф появились двойники

У портала стопкоронавирус.рф появляются двойники на фоне третьей волны заболевания. Они отличаются наполнением и имеют немного другое название, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Лже-сайты повторяют символику и айдентику официального портала. Также на фейковых страницах отсутствует виджет, который ведёт на сайт Госуслуг с записью на прививку.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина уточнила, что они отправят обращения в Роскомнадзор. Специалисты призывают доверять лишь той информации, которая размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Справка АИ:

На прошлой неделе в Амурской области заболеваемость COVID-19 выросла на 53,6%. С 21 по 27 июня заразились 410 человек. У 69% заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 31% амурчан – в форме пневмонии. 2179 человек, контактировавших с больными, находятся под медицинским наблюдением.