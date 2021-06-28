Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 17:40 0

У сайта стопкоронавирус.рф появились двойники

На ложных веб-страницах содержится неофициальная информация

У сайта стопкоронавирус.рф появились двойники

У портала стопкоронавирус.рф появляются двойники на фоне третьей волны заболевания. Они отличаются наполнением и имеют немного другое название, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

Лже-сайты повторяют символику и айдентику официального портала. Также на фейковых страницах отсутствует виджет, который ведёт на сайт Госуслуг с записью на прививку.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина уточнила, что они отправят обращения в Роскомнадзор. Специалисты призывают доверять лишь той информации, которая размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Справка АИ:

На прошлой неделе в Амурской области заболеваемость COVID-19 выросла на 53,6%. С 21 по 27 июня заразились 410 человек. У 69% заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 31% амурчан – в форме пневмонии. 2179 человек, контактировавших с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Просмотров всего: 865

#COVID 19

распечатать


Коронавирус

За сутки в Амурской области два человека скончались от коронавируса
Коронавирус

Амурчанам рассказали, как проверить подлинность сертификата о вакцинации от COVID-19
В России и мире

Аните Цой пришлось сделать операцию после перенесённого коронавируса
Коронавирус 1

Вчера на набережной Благовещенска от COVID-19 привились 160 человек
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь