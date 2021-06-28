Треть жителей Москвы переводят на «удалёнку»

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Сегодня, 28 июня, в Москве для 30% сотрудников вводится дистанционный режим работы. Об этом сообщили на сайте СтопКоронавирус.рф.

Нововведения в первую очередь коснутся тех, кто находится в группе риска: граждане старше 65 и те, кто имеет заболевания, указанные в перечне департамента здравоохранения Москвы. Отметим, что на «удалёнку» не будут переводить тех, кто уже вакцинировался.

— Количество подлежащих переводу на удалённый формат определяется исходя из общего количества работников, уменьшенного на количество получивших второй компонент вакцины или однокомпонентный препарат, – поясняют на СтопКоронавирус.рф, добавив, что нововведение не коснётся тех, чьё нахождение на рабочем месте имеет большое значение для функционирования организации.