Из амурской Сергеевки продолжают эвакуировать жителей

Вечером 27 июня на помощь жителям Сергеевки пришли речники и провели эвакуацию из зоны затопления на пассажирском теплоходе «Амур-2010»: из зоны подтопления были вывезены 124 человека. Из Сергеевки судно отправилось в 21:00.

Как рассказали специалисты, «Амур-2010» – речное двухпалубное судно, рассчитанное на 196 пассажиров. Теплоход имеет крупные габариты, что создавало сложности при швартовке теплохода к необорудованному берегу.

«Мы вчера загрузили судно провизией и вышли в 12 часов из Благовещенска, пришли в Сергеевку только в 18 часов, движение было затруднено сильным течением и высоким уровнем воды. Шли на одно место подхода к берегу, пока пришли его уже смыло, искали другое место для швартовки, чтобы люди могли безопасно подниматься на борт. Условия были, конечно, рискованные, загрузка шла очень тяжело, в течение 3 часов, потому что привозили людей партиями по 15-20 человек с разных мест. Часть жителей ждала в школе, другая в доме культуры, проезд к которому уже был практически затоплен, много детей разного возраста и груднички, пожилые люди уставшие и на стрессе, мужчину с травмой ног на руках заносили на борт», – рассказал подробности эвакуации людей руководитель организации ООО «Судоходная компания» Алексей Лазуткин.

Состав экипажа, проводивший эвакуацию: капитан-наставник зам по флоту Курякин Владимир Михайлович, Сергей Николаевич Нудьга, Константин Васильевич Зубов, Александр Владимирович Гусев.

К полуночи все эвакуированные прибыли в областную столицу. Двоим понадобилась медицинская помощь, 17 человек были направлены в ПВР школы №22 областного центра, остальные разместились у родственников.