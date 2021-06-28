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28 июня 2021, 17:15 1

В Амурской области будут судить серийного поджигателя

Мужчина признался в десяти поджогах

В Амурской области будут судить серийного поджигателя
Фото: 28.мвд.рф

Жителя Белогорска, 1996 года рождения, обвиняют в серии поджогов. Преступления он совершал в микрорайоне «Амурсельмаш», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С января 2020 по январь 2021 года амурчанин поджёг семь машин, дачный дом, пристройку к жилому дому и нежилое строение. Ущерб составил более одного миллиона рублей. Преступления злоумышленник совершал ночью только в одном районе Белогорска, используя бензин.

Полицейские с помощью свидетелей и записей с камер видеонаблюдения составили портрет подозреваемого. Устроив засаду в местах возможного появления поджигателя, оперативники задержали его.

Обвиняемый признался в десяти поджогах, которые уничтожили или повредили имущество потерпевших. Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    1 день назад

    А может он больной...

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