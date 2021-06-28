В Амурской области будут судить серийного поджигателя
Мужчина признался в десяти поджогах
Жителя Белогорска, 1996 года рождения, обвиняют в серии поджогов. Преступления он совершал в микрорайоне «Амурсельмаш», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С января 2020 по январь 2021 года амурчанин поджёг семь машин, дачный дом, пристройку к жилому дому и нежилое строение. Ущерб составил более одного миллиона рублей. Преступления злоумышленник совершал ночью только в одном районе Белогорска, используя бензин.
Полицейские с помощью свидетелей и записей с камер видеонаблюдения составили портрет подозреваемого. Устроив засаду в местах возможного появления поджигателя, оперативники задержали его.
Обвиняемый признался в десяти поджогах, которые уничтожили или повредили имущество потерпевших. Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке.
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