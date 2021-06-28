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28 июня 2021, 16:40 0

Уровень Амура падает в верховьях, в среднем течении продолжает расти

Амурский ЦГМС опубликовал новые данные по паводку

Уровень Амура падает в верховьях, в среднем течении продолжает расти
Фото: amurobl.ru

Сегодня в 10 утра уровень Амура в районе Пояркова превысил отметку «опасное явление». Столь же опасным сейчас держится уровень на участке от Кумары до Гродекова, а также на Зее в районе Благовещенска.

— На сегодняшний день у нас продолжается тенденция спада на верхнем Амуре. В селе Игнашино на 8 утра уровень упал на 48 сантиметров, 29 июня ожидается еще спад на 15-30 сантиметров. В районе Джалинды уровень упал на 51 сантиметр, в Черняеве вода упала на 110 сантиметров, – сообщил директор Амурского ЦГМС Виталий Соловьев.

Гидрологи отмечают также некоторый спад Амура в районе Благовещенска, с 10:00 до 12:00 уровень снизился на два сантиметра.

Ситуация остается напряженной, паводок держится на пике, а прогнозы не слишком благоприятны.

— По области возможны локальные и грозовые дожди. Подходит циклон к Забайкалью, в бассейнах рек Шилка и Аргунь ожидаются ливни, – рассказал Виталий Соловьев.

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#большая вода

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