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28 июня 2021, 16:45 4

В Амурскую область поступила очередная крупная партия вакцины

30 тысяч доз «Спутника V» уже распределены в медицинские организации

В Амурскую область поступила очередная крупная партия вакцины
Фото: pixabay.com

Амурская область получила 30 тысяч доз «Спутника V». Вакцина уже распределена в медицинские организации, сообщает пресс-служба правительства области.

Вакцина направлена в 28 учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, восемь подразделений «РЖД-Медицина» и «СОГАЗ Профмедицина».

Всего с момента начала иммунизации населения от коронавируса в Амурскую область поставлено 166 756 комплектов вакцины. На сегодняшний день первым компонентом привито 127 912 человек, вторым 102 110 человек.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» является двухкомпонентной, вводится двукратно с интервалом. Вакцинация населения проводится бесплатно, на добровольной основе.

До 30 июня у амурчан есть возможность привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации, развернутом на благовещенской набережной. Для прививки при себе необходимо иметь действующий полис ОМС, паспорт, СНИЛС, а также желательно копии этих документов.

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#COVID 19 #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 день назад

    Мало того что почти принудиловка,так и выбора вакцин нет. Один спутник, выбирай...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 день назад

    А ковивак почему не завозят?

    Кстати, в Европе вакцинацию нашими вакцинами почему-то не признают.

  • Б-29

    Б-29
    1 день назад

    С чего вы взяли что Ковивак не завозится? Поставил эту прививку в поликлинике № 1 в начале июня первую и через две недели вторую.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    23 часа назад

    Б-29, с того, что в наших новостях про него тишина! А вам точно ковивак поставили? А то мои знакомые вместо обещанного Спутника в итоге Эпивак получили.

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