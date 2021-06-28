В Амурскую область поступила очередная крупная партия вакцины

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Амурская область получила 30 тысяч доз «Спутника V». Вакцина уже распределена в медицинские организации, сообщает пресс-служба правительства области.

Вакцина направлена в 28 учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, восемь подразделений «РЖД-Медицина» и «СОГАЗ Профмедицина».

Всего с момента начала иммунизации населения от коронавируса в Амурскую область поставлено 166 756 комплектов вакцины. На сегодняшний день первым компонентом привито 127 912 человек, вторым 102 110 человек.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» является двухкомпонентной, вводится двукратно с интервалом. Вакцинация населения проводится бесплатно, на добровольной основе.

До 30 июня у амурчан есть возможность привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации, развернутом на благовещенской набережной. Для прививки при себе необходимо иметь действующий полис ОМС, паспорт, СНИЛС, а также желательно копии этих документов.