В пункт временного размещения в Чигирях перевезли 64 человека

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Председатель регионального заксобрания Вячеслав Логинов посетил пункт временного размещения в Чигирях. Сейчас там находятся 64 амурчанина из Сергеевки, Маркова, Владимировки и Гродекова.

Уточняется, что ПВР рассчитан на 100 человек, в пятницу свободных мест не было. Часть подтопленцев на прошедших выходных переехала в резервный пункт, размещённый в благовещенской школе № 22.

– Вопросов к работе пункта у жителей нет: питание, быт – все налажено. Очень сложно в психологическом плане, очень много переживаний, особенно у старшего поколения, для которого хозяйство – основной вид заработка и пропитания для большой семьи. С ними работают психологи, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

Председатель амурского заксобрания обратил внимание на организацию досуга для детей. Вячеслав Юрьевич предложил привлекать ребят к совместной деятельности, чтобы они не были предоставлены сами себе. В ближайшее время в ПВР подключат проектор и телевизор.

Пункт временного размещения сегодня посетила и уполномоченный по правам человека Наталья Кравчук. Потерпевшим оказывают юридическую помощь по вопросам оформления мер поддержки в связи с подтоплением.

– Уже сейчас на встречах мы слышим о ситуациях, когда люди утратили часть имущества или урожай, не имея при этом документальных прав на дом или участок. Возможно, по каким-то причинам затянули оформление недвижимости в собственность. Возможно, снимали жилье. Помогать разбираться во всех этих вопросах юристы будут точечно. Наша главная сегодня задача – оказать пострадавшим амурчанам всестороннюю помощь, – добавил Вячеслав Логинов.