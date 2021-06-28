В Благовещенске пункт сбора помощи для подтопленцев открылся в центре боевых искусств

В Благовещенске открылся еще один пункт для приема вещей для подтопленцев. Работает он на базе центра боевых искусств в микрорайоне по адресу: Новотроицкое шоссе, 8. Вещи принимают с 08:00 до 19:00.

— Хотел бы поблагодарить всех, кто в эти непростые дни не остался в стороне, а решил помочь оказавшимся в беде людям, а также спасателям, коммунальным службам в строительстве дамб. В их числе и благовещенские спортсмены. Они всегда оказываются там, где нужна помощь. В центре боевых искусств мы открыли пункт сбора помощи для подтопленцев. Все, что соберём, направим в ПВР Грибского, Сергеевки, села Чигири и Владимировки. Приносить необходимые вещи в этот пункт могут все желающие, – рассказал Александр Синьков, президент Амурского филиала РСБИ, заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области.

Справка АИ:

В пункте принимают:

1) средства личной гигиены (туалетная бумага, зубная паста, зубная щётка, мыло (туалетное, хозяйственное), шампунь, гель для душа и тому подобное);

2) постельное белье;

3) питье (соки, морсы, вода);

4) подгузники для детей;

5) влажные салфетки.

Телефоны для справок: 8(4162) 991-525 или 89246707370.

Напомним, пункт сбора помощи работает также в Общественно-культурном центре Благовещенска и в центре «Доброта».