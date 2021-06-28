В Амурской области подвели итоги дизайнерского конкурса «Арт-объекты – Благовещенску»

Амурское отделение Союза дизайнеров России подвело итоги конкурса эскизных проектов «Арт-объекты – Благовещенску». Награждение победителей состоялось в дизайн-пространстве «Платформа». Это уже вторые подобные состязания в Благовещенске – первые состоялись зимой.

Как рассказала руководитель проекта Светлана Санатова, особенностью второго конкурса стало появление двух номинаций.

— Одна из них – национальный колорит России и Китая, вторая – выдающиеся светила амурской медицины. На суд жюри было представлено 27 проектов. В целом в конкурсе поучаствовало 25 человек, включая профессиональных архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников, студентов, преподавателей, любителей, – рассказала Светлана.

­— Идея проекта «Единое прошлое» хороша. Можно не динозавров, а исторические события там разместить, – делится мнением член жюри художник и скульптор Александр Кантемиров. Самому в голову не приходило разместить там что-то, а студенты молодцы, мыслят «незашоренно». В целом есть интересные проекты, которые не заняли места, причем, возможно, из-за невыигрышной подачи: если причесать и докрутить, то можно делать.

— Лучшее, наверное, «Сердце», – продолжает Александр. Интересный проект «Дарующие жизнь», если, конечно, из арматуры сделать и чуточку больше.

Победителям конкурса вручили денежные призы за счёт грантовой поддержки проекта.

Результаты конкурса «Арт-объекты – Благовещенску»,

Номинация «Национальный колорит России и Китая»:

Профи

1 место: архитектурно-дизайнерское объединение «КОТ» (Корнеев О. В., Шангинова Е. А., работа #амуродинозаврики);

2 место: архитектурно-дизайнерское объединение «КОТ» (Корнеев О. В., Шангинова Е. А., работа «Гнездо динозавра»);

3 место: Рыбак Н. Д., работа «Челнок».

Любители и студенты

1 место: Бронников И. Д («Панда и медведь»);

2 место: Мельгунов В. И., Сикерина А. П. («Дракон на дубе том»); 2 место: Задворная А. М. («Объединение»); 3 место: Турабова М. А. («Единое прошлое»); 3 место: Рощин М. И. («Архитектура Китая и России»).

Номинация «Выдающиеся светила амурской медицины»:

Профи

1 место: Колесников В. В. («Дарующие жизнь»); 2 место: Станишевская Л. С. (Саквояж врача»); 3 место: Белякова А. С. («Сердце – как символ жизни»).

Любители и студенты

2 место: Павлова А. Н. («Герои нашего времени»); 3 место: Тройнина М. С. («Врачи – как ангелы»).

В нашей фотогалерее вы сами сможете увидеть и оценить работы участников конкурса.