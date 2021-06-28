Завтра в Амурской области ожидаются дожди и грозы

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Температура ночью +15°С...+20°С, по северу при прояснении около +10°С, днём +27°С...+32°С, по северу в дожде +20°С...+25°С.

В Белогорске и Свободном завтра ожидается небольшой дождь, гроза. Ночью температура воздуха составит +20°С, днём +24°С…+27°С. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Завитинске, Архаре и Райчихинске пасмурно, дожди и грозы. Ночью температура воздуха +18°С, днём потеплеет до +22°С…+26°С. Ветер северный, 2-9 метров в секунду.

В Шимановске завтра ясно, без осадков. Ночью столбик термометра покажет +18°С, днём +22°С…+26°С. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Зее солнечно, без осадков. Температура ночью +17°С, днём +23°С...+27°С. Ветер северо-восточный, 3-7 метров в секунду.

В Сковородине утром ясно, во второй половине дня дождь, гроза. Температура ночью +19°С, днём +24°С...+27°С. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В Тынде в течение всего дня пасмурно, дождь, гроза. Температура ночью +17°С, днём +21°С...+24°С. Ветер юго-восточный, 3-9 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северный, 3-8 метров в секунду, днём северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью +18°С...+20°С, днём +27°С...+29°С.