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28 июня 2021, 15:15 6

В Благовещенске ребёнок мочился с балкона на улицу

Малолетнего хулигана сняли на видео соседи

В Благовещенске ребёнок мочился с балкона на улицу
Фото: pixabay.com

В многоэтажном доме по адресу: улица Октябрьская, 197, жильцы сняли видео, на котором ребёнок мочится с балкона вниз – где могут ходить прохожие. После этого он прячется, чтобы его не увидели.

Подписчики инстаграм-паблика kriminal.blg сообщают, что уже неоднократно пытались разговаривать с обитателями квартиры, но, по их словам, родители ребёнка сами нуждаются в правильном воспитании.

Пресс-служба межмуниципального отдела полиции «Благовещенский», комментируя ситуацию, сообщила, что по данному факту проводится проверка.

Просмотров всего: 3440

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 день назад

    Готовый извращенец

  • Tуман

    Tуман
    1 день назад

    Хоть не какает

  • DimonS

    DimonS
    1 день назад

    А то вы в детстве не писяли и не какали с деревьев. Да ладно, не врите. Тем более сами себе.

    Новость огонь!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 день назад

    ну хоть яйцами в прохожих не кидались. )))

  • kidman

    kidman
    1 день назад

    "DimonS: А то вы в детстве не писяли и не какали с деревьев. Да ладно, не врите. Тем более сами себе"

    Не поверишь, но даже в голову такое не приходило.

    А ты если и спрыгнул с дерева, то совсем недавно. Хотя, скорее всего, не спрыгнул ещё

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 день назад

    Если уговоры по хорошему не помогают, единственный способ - скинуться неравнодушным, и повесить на доме баннер с писающим героем, мол, вот живет в доме такой замечательный человечище! и педагогично, и как ни как получится городская достопримечательность :)

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