В Благовещенске ребёнок мочился с балкона на улицу

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В многоэтажном доме по адресу: улица Октябрьская, 197, жильцы сняли видео, на котором ребёнок мочится с балкона вниз – где могут ходить прохожие. После этого он прячется, чтобы его не увидели.

Подписчики инстаграм-паблика kriminal.blg сообщают, что уже неоднократно пытались разговаривать с обитателями квартиры, но, по их словам, родители ребёнка сами нуждаются в правильном воспитании. Пресс-служба межмуниципального отдела полиции «Благовещенский», комментируя ситуацию, сообщила, что по данному факту проводится проверка.

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#дети #происшествия

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Илья Ринейский