В Благовещенске ребёнок мочился с балкона на улицу
Малолетнего хулигана сняли на видео соседи
В многоэтажном доме по адресу: улица Октябрьская, 197, жильцы сняли видео, на котором ребёнок мочится с балкона вниз – где могут ходить прохожие. После этого он прячется, чтобы его не увидели.
Подписчики инстаграм-паблика kriminal.blg сообщают, что уже неоднократно пытались разговаривать с обитателями квартиры, но, по их словам, родители ребёнка сами нуждаются в правильном воспитании.
Пресс-служба межмуниципального отдела полиции «Благовещенский», комментируя ситуацию, сообщила, что по данному факту проводится проверка.
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