Девушка из Благовещенска вышла замуж за солиста группы «На-На»

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На одном из ТВ-шоу на федеральном канале Владимир рассказал, что Ольге удалось добыть его номер телефона и они договорились о встрече после выступления. Закончив вуз, благовещенка переехала в Москву и стала чаще видеться с певцом.

14 января этого года они поженились, не устраивая торжеств. После регистрации каждый поехал по своим делам – Ольга на работу, а Владимир на съёмки. Пара мечтает о дочке и сыне.