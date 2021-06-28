Девушка из Благовещенска вышла замуж за солиста группы «На-На»
Они обручились в январе 2021 года
26-летняя уроженка Благовещенска стала женой солиста музыкальной группы «На-На» Владимира Политова. Они познакомились в 2017 году время гастролей в столице Приамурья, сообщает РЕН ТВ.
На одном из ТВ-шоу на федеральном канале Владимир рассказал, что Ольге удалось добыть его номер телефона и они договорились о встрече после выступления. Закончив вуз, благовещенка переехала в Москву и стала чаще видеться с певцом.
14 января этого года они поженились, не устраивая торжеств. После регистрации каждый поехал по своим делам – Ольга на работу, а Владимир на съёмки. Пара мечтает о дочке и сыне.
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