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28 июня 2021, 15:00 7

Девушка из Благовещенска вышла замуж за солиста группы «На-На»

Они обручились в январе 2021 года

Девушка из Благовещенска вышла замуж за солиста группы «На-На»
Фото: www.instagram.com/politov_club/

26-летняя уроженка Благовещенска стала женой солиста музыкальной группы «На-На» Владимира Политова. Они познакомились в 2017 году время гастролей в столице Приамурья, сообщает РЕН ТВ.

На одном из ТВ-шоу на федеральном канале Владимир рассказал, что Ольге удалось добыть его номер телефона и они договорились о встрече после выступления. Закончив вуз, благовещенка переехала в Москву и стала чаще видеться с певцом.

14 января этого года они поженились, не устраивая торжеств. После регистрации каждый поехал по своим делам – Ольга на работу, а Владимир на съёмки. Пара мечтает о дочке и сыне.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 день назад

    сочувствую (( ули*ж

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    50 лет нанайцу уже

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 день назад

    У него дочка ровесница жены.

  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    1 день назад

    девочка решила испробовать американскую мечту! только не надо потом публиковать новости скандального развода в Москве уроженки Благовещенска!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 день назад

    на какие съемки ездит этот Вова?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 день назад

    На фото он довольно свежо смотрится, может, семейная жизнь и заладится!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 день назад

    У неё была тактика и она её придерживалась.

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