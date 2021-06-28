Благовещенцы пожаловались на отсутствие грейдеровки в переулке Южном

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После сигнала в соцсетях о том, что за год грейдеровщик ни разу не заходил на проблемный участок в переулке Южный города Благовещенска, его включили в график работ.

— Дорожный вопрос оставил в комментариях аккаунта ЦУР Амурской области житель Благовещенска. В нём он указал, что переулок Южный «весь в ямах» и нуждается в ремонте. Сообщение оказалось передано в местную администрацию для включения в план. В этот же день в переулке провели ремонтное профилирование дороги, – сообщает Центр управления регионом Амурской области.

Центр управления регионом Амурской области регулярно фиксирует в социальных сетях сообщения амурчан о фактах, угрожающих жизни и здоровью жителей. Всю информацию о проблемах ЦУР передаёт ответственным органам власти. Весной в городе Сковородино жители через социальные сети пожаловались на угрожающий безопасности электропровод. В Шимановске после сообщения местных жителей отремонтировали пешеходный мост.