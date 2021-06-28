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28 июня 2021, 14:32 0

Солист группы «На-На» Владимир Политов женился на 26-летней поклоннице из Благовещенска

Владимир Политов и его вторая жена Ольга познакомились на гастролях

Солист группы «На-На» Владимир Политов женился на 26-летней поклоннице из Благовещенска
Фото: mc.bk55.ru

50-летний участник группы «На-На» Владимир Политов признался, что женился во второй раз. Певец рассказал о своей личной жизни в недавнем интервью Лере Кудрявцевой, пишет «СтарХит».

Участники и бывшие солисты популярной в конце 90-х группы «На-На» стали гостями программы «Секрет на миллион». Артисты рассказали о деньгах и славе, о конфликтах в коллективе, а также о своей личной жизни.

За певцом Владимиром Политовым всегда тянулась слава сердцееда. Поклонницы до сих пор рвут 50-летнего певца на части, пытаясь добиться личной встречи. Однако сердце артиста уже несколько лет занято. Политов признался, что 14 января он женился во второй раз.

Супругой Владимира стала 26-летняя Ольга из Благовещенска. В 2017 году в этом городе группа «На-На» давала концерт. Девушка нашла номер певца и договорилась с ним о встрече после выступления.

По словам Политова, в то время была зима, девушка была закутана в тёплую одежду и сначала показалась ему обычной и скромной. Но потом она прислала фотографии, на которых он увидел спортивную красавицу с длинными светло-русыми волосами.

После окончания учёбы Ольга переехала в Москву, они стали чаще видеться. Вскоре Владимир предложил ей переехать к нему. 14 января 2021 года Ольга и Владимир официально оформили отношения. Артист признался, что уже думает о детях и очень хочет сына.

Как пишет «Комсомольская правда», вторая жена Политова старше его дочери всего на пять лет. От первого брака у певца есть 21-летняя наследница Алёна, которую он балует и опекает.

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#шоу-бизнес

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