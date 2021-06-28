В Южно-Сахалинске двое маленьких детей выпали из окна

Из окна третьего этажа многоэтажного дома в Южно-Сахалинске выпали двое маленьких детей, мальчик двух лет и четырёхлетняя девочка. Они выжили после падения, но в тяжелом состоянии находятся в больнице. Трагедия произошла накануне, в воскресенье, 27 июня.

«Состояние малышей оценивается как стабильно тяжелое. Они находятся в реанимации. У ребятишек есть переломы, пострадали легкие. Мальчик находится на ИВЛ, девочка дышит самостоятельно. После стабилизации состояния – со вчерашних суток – ухудшения здоровья нет», – сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Известно, что дети играли на подоконнике возле открытого окна с москитной сеткой. Она не выдержала их веса. В момент инцидента в квартире находился отец детей, но он спал.

По факту ЧП правоохранительные органы начали проверку. В семье, в которой случилась трагедия, трое детей. Мамы и одного из ребятишек не было дома. Семья соседями характеризуется как благополучная, под наблюдением в органах системы профилактики не состояла.

Схожая трагедия произошла на днях в Белогорске. Здесь из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок.