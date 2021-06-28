Солист Little Big шокировал зрителей, оторвав свои усы во время концерта
Илья Прусикин решил сменить имидж
Солист популярной группы Little Big Илья Прусикин шокировал публику экстремальной выходкой прямо во время концерта. Во время исполнения одной из песен певец оторвал свои усы и бросил их в зрителей, сообщает «Пятый канал».
Позже выяснилось, что артист сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин решил сменить имидж, о чём и сообщил поклонникам таким необычным способом.
На своей странице в Instagram певец опубликовал фото без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.
Мнения поклонников солиста Little Big разделились. Одни отметили, что не узнали его без усов, другие признали, что Илья стал выглядеть моложе, третьи посоветовали сменить ещё и прическу. А некоторые даже заявили, что теперь отписываются от музыканта.
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