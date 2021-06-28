Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 13:17 0

Солист Little Big шокировал зрителей, оторвав свои усы во время концерта

Илья Прусикин решил сменить имидж

Солист Little Big шокировал зрителей, оторвав свои усы во время концерта
Фото: lady.mail.ru

Солист популярной группы Little Big Илья Прусикин шокировал публику экстремальной выходкой прямо во время концерта. Во время исполнения одной из песен певец оторвал свои усы и бросил их в зрителей, сообщает «Пятый канал».

Позже выяснилось, что артист сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин решил сменить имидж, о чём и сообщил поклонникам таким необычным способом.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

Мнения поклонников солиста Little Big разделились. Одни отметили, что не узнали его без усов, другие признали, что Илья стал выглядеть моложе, третьи посоветовали сменить ещё и прическу. А некоторые даже заявили, что теперь отписываются от музыканта.

Просмотров всего: 811

#интернет #шоу-бизнес

распечатать


Коронавирус 1

Амурчанам рассказали, как проверить подлинность сертификата о вакцинации от COVID-19
В России и мире

Гражданскую жену покойного солиста «Иванушек» обвинили в мошенничестве и подделке документов
В России и мире

Аните Цой пришлось сделать операцию после перенесённого коронавируса
В России и мире

Звезда американского сериала в 79 лет женился на 36-летней поклоннице из России
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь