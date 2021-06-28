Солист Little Big шокировал зрителей, оторвав свои усы во время концерта

Позже выяснилось, что артист сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин решил сменить имидж, о чём и сообщил поклонникам таким необычным способом.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

Мнения поклонников солиста Little Big разделились. Одни отметили, что не узнали его без усов, другие признали, что Илья стал выглядеть моложе, третьи посоветовали сменить ещё и прическу. А некоторые даже заявили, что теперь отписываются от музыканта.