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28 июня 2021, 12:51 1

Моргенштерн разделся догола перед родителями своей невесты

Фанаты Моргенштерна раскритиковали его за выходку на борту частного самолёта

Моргенштерн разделся догола перед родителями своей невесты
Фото: torg.spb.ru

Рэпер Алишер Моргенштерн известен своими скандальными выходками. На этот раз он устроил воображаемую баню с вениками на борту частного самолета и разделся догола перед родителями своей невесты, пишет ФАН.

Эпатажный музыкант часто оказывается в центре скандалов. В этот раз рэпер полностью разделся перед родителями своей будущей жены Дилары Зинатуллиной. Вероятно, Моргенштерн арендовал частный самолёт для знакомства с семьёй Дилары. Но даже здесь певец не смог обойтись без своих выходок.

Когда для всех накрыли обеденный стол, а будущий тесть и тёща приступили к трапезе, рэпер устроил импровизированную баню. Он разделся и заставил своего помощника попарить его веником.

Снимки с самолёта Алишер опубликовал в своём Instagram.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нём», — подписал фотографии музыкант.

На кадрах видно, что родителям Дилары стыдно за будущего родственника.

Подписчики Моргенштерна раскритиковали его за неуважительное отношение к семье его невесты и пожалели отца и мать Зинатуллиной. При этом некоторые иронично заметили, что родители девушки, скорее всего, будут терпеть выходки артиста из-за его денег.

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#интернет #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 день назад

    Пора бы это явление приравнять к пусси райт и запретить его пропаганду. Как только перестанут писать про него и подобных бузонят, все это недоразумение исчезнет.

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