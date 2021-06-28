Моргенштерн разделся догола перед родителями своей невесты

Эпатажный музыкант часто оказывается в центре скандалов. В этот раз рэпер полностью разделся перед родителями своей будущей жены Дилары Зинатуллиной. Вероятно, Моргенштерн арендовал частный самолёт для знакомства с семьёй Дилары. Но даже здесь певец не смог обойтись без своих выходок.

Когда для всех накрыли обеденный стол, а будущий тесть и тёща приступили к трапезе, рэпер устроил импровизированную баню. Он разделся и заставил своего помощника попарить его веником.

Снимки с самолёта Алишер опубликовал в своём Instagram.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нём», — подписал фотографии музыкант.

На кадрах видно, что родителям Дилары стыдно за будущего родственника.

Подписчики Моргенштерна раскритиковали его за неуважительное отношение к семье его невесты и пожалели отца и мать Зинатуллиной. При этом некоторые иронично заметили, что родители девушки, скорее всего, будут терпеть выходки артиста из-за его денег.