Моргенштерн разделся догола перед родителями своей невесты
Фанаты Моргенштерна раскритиковали его за выходку на борту частного самолёта
Рэпер Алишер Моргенштерн известен своими скандальными выходками. На этот раз он устроил воображаемую баню с вениками на борту частного самолета и разделся догола перед родителями своей невесты, пишет ФАН.
Эпатажный музыкант часто оказывается в центре скандалов. В этот раз рэпер полностью разделся перед родителями своей будущей жены Дилары Зинатуллиной. Вероятно, Моргенштерн арендовал частный самолёт для знакомства с семьёй Дилары. Но даже здесь певец не смог обойтись без своих выходок.
Когда для всех накрыли обеденный стол, а будущий тесть и тёща приступили к трапезе, рэпер устроил импровизированную баню. Он разделся и заставил своего помощника попарить его веником.
Снимки с самолёта Алишер опубликовал в своём Instagram.
«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нём», — подписал фотографии музыкант.
На кадрах видно, что родителям Дилары стыдно за будущего родственника.
Подписчики Моргенштерна раскритиковали его за неуважительное отношение к семье его невесты и пожалели отца и мать Зинатуллиной. При этом некоторые иронично заметили, что родители девушки, скорее всего, будут терпеть выходки артиста из-за его денег.
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