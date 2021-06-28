Пациентам с болезнями сердца, астмой, гепатитом С и онкозаболеваниями разрешили прививаться «Спутником»

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Так, сообщается, что вакциной «Спутник V» можно прививаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С и онкозаболеваниями в ремиссии. Вакцинирование противопоказано при острых крапивнице, конъюнктивите и при фазе острого состояния любого другого заболевания.

— Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска. Диабетики, кардиобольные – их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться, – прокомментировал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт говорит и о необходимости вакцинирования больных бронхиальной астмой и гепатитом C. Онкобольные в состоянии ремиссии также должны получить защиту от коронавируса. Если же онкобольной находится на лечении и получает химиотерапию, то ставить прививку бессмысленно.

— Ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь образования антител, не будет, – подчеркнул Александр Гинцбург.

Согласно оперативным данным, по России на 27 июня проведено более 148,4 миллиона тестов, выявлен 5 451 291 случай.

Напоминаем, что на набережной Благовещенска до конца месяца можно сделать прививку от COVID-19. Подробнее здесь.