На Украине отец выпускника вылил на преподавателя колледжа ведро фекалий

Инцидент произошёл 25 июня во время вручения дипломов. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина нападает на учительницу в белом платье, в руках у него ведро. Отца ученика сопровождает группа поддержки. Преподавательница пыталась оправдаться перед разъярённым мужчиной, но все её попытки были тщетны — он продолжал обвинять её в вымогательстве, оскорблять и поливать фекалиями. Женщина плакала и уверяла, что ни в чём не виновата.

Видео нападения заинтересовало полицию, на обидчика преподавательницы завели дело о хулиганстве. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.