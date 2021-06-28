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28 июня 2021, 12:12 0

На Украине отец выпускника вылил на преподавателя колледжа ведро фекалий

Мужчина обвинил педагога в вымогательстве взятки

На Украине отец выпускника вылил на преподавателя колледжа ведро фекалий
Фото: novorosinform.org

На Украине в медицинском колледже во время вручения дипломов отец выпускника облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки в размере 300 евро. Мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы, пишет «Лайф».

Инцидент произошёл 25 июня во время вручения дипломов. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина нападает на учительницу в белом платье, в руках у него ведро. Отца ученика сопровождает группа поддержки. Преподавательница пыталась оправдаться перед разъярённым мужчиной, но все её попытки были тщетны — он продолжал обвинять её в вымогательстве, оскорблять и поливать фекалиями. Женщина плакала и уверяла, что ни в чём не виновата.

Видео нападения заинтересовало полицию, на обидчика преподавательницы завели дело о хулиганстве. Теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.

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#происшествия #Украина

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