Получить жилищный сертификат амурские сироты смогут уже в 23 года

Амурские парламентарии скорректировали закон о дополнительных гарантиях детям-сиротам. Теперь для получения выплаты на покупку жилья сиротам не нужно ждать 25-летия, изменения позволяют получать жилищные сертификаты при достижения 23 лет. Поправки утвердили сразу в двух чтениях, действовать они начнут уже в первой половине июля.

Наличие постоянного места работы (либо его отсутствии по уважительной причине), отсутствие судимости и алко-, нарко- и других зависимостей, затяжных психических расстройств – эти требования остались без изменений.

— Жилищный сертификат – очень востребованная мера поддержки, которая позволит нам существенно сократить очередь на жилье среди сирот. Сертификат дает возможность приобрести жилье сразу в собственность в любом муниципалитете независимо от места прописки и любой площади, добавляя на покупку личные средства. Тем не менее мы сохраняем за органами соцзащиты обязанность сопровождать и контролировать сделки, чтобы не допустить махинаций, – прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Андрей Рудь.

В 2020 году жилищные выплаты получили 52 амурские сироты, в этом году предусмотрено финансирование на 95 сертификатов.