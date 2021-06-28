Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 12:15 0

Получить жилищный сертификат амурские сироты смогут уже в 23 года

Депутаты законодательного собрания внесли изменения в действующий закон

Получить жилищный сертификат амурские сироты смогут уже в 23 года
Фото: pixabay.com

Амурские парламентарии скорректировали закон о дополнительных гарантиях детям-сиротам. Теперь для получения выплаты на покупку жилья сиротам не нужно ждать 25-летия, изменения позволяют получать жилищные сертификаты при достижения 23 лет. Поправки утвердили сразу в двух чтениях, действовать они начнут уже в первой половине июля.

Наличие постоянного места работы (либо его отсутствии по уважительной причине), отсутствие судимости и алко-, нарко- и других зависимостей, затяжных психических расстройств – эти требования остались без изменений.

— Жилищный сертификат – очень востребованная мера поддержки, которая позволит нам существенно сократить очередь на жилье среди сирот. Сертификат дает возможность приобрести жилье сразу в собственность в любом муниципалитете независимо от места прописки и любой площади, добавляя на покупку личные средства. Тем не менее мы сохраняем за органами соцзащиты обязанность сопровождать и контролировать сделки, чтобы не допустить махинаций, – прокомментировал председатель комитета по социальным вопросам Андрей Рудь.

В 2020 году жилищные выплаты получили 52 амурские сироты, в этом году предусмотрено финансирование на 95 сертификатов.

Просмотров всего: 702

#жизнь #закон #заксобрание

распечатать


Общество 1

В амурском Черняево борются с последствиями паводка
Общество 2

В Благовещенске опубликовали график подвоза воды к домам на 29 июня
Общество

В Благовещенске перекроют улицу Мухина
Общество 1

819 миллионов направлено на материальную поддержку семей из Амурской области
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь