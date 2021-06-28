Рустам Солнцев раскрыл причины развода Ксении Бородиной с мужем

Солнцев рассказал, что Ксения начала встречаться с Курбаном почти сразу после разрыва отношений с участником реалити-шоу Михаилом Терёхиным. По его мнению, так телеведущая спасалась от депрессии. Рустам считает, что Бородина тогда вышла замуж по принципу «лишь бы с кем».

Он отметил, что этот брак больше был похож на гостевой: захотели — сошлись, надоело — расстались. Рустам уверен, что Бородина и Омаров всегда были друг другу чужими людьми. Оба супруга были заняты исключительно своими интересами. Курбан не смог перестать общаться с красивыми девушками, а Ксения всё время проводила или на работе, или в компании «так называемых подруг».

Второй причиной разлада в семье Бородиной и Омарова Солнцев назвал их конкуренцию. Бывший участник «Дома-2» отметил, что Ксения всегда зарабатывала больше супруга и фактически его содержала. Шоумен считает, что разговоры Курбана о своем бизнесе были лишь красивой картинкой, создаваемой для фанатов.

По словам Солнцева, для Бородиной важно производить впечатление удачливой женщины, для неё лучше быть с мужчиной, чем остаться одной. Даже если речь идет о партнёре, который совершенно ей не подходит.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились летом 2015 года. В декабре того же года у пары родилась дочь Теона.