Василий Орлов поручил следить за ценами на стройматериалы

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава области поручил министру строительства Николаю Сибирякову проконтролировать цены на строительные материалы, которые требуются гражданам для восстановления пострадавших домовладений.

— Необходимо взять на контроль – у нас могут возникнуть риски со спекулятивным ценообразованием на строительные материалы, которые потребуются жителям для восстановления пострадавших домовладений. Надо провести с крупнейшими поставщиками встречу и предупредить, что это недопустимо. И что будем реагировать жёстко, – отметил Василий Орлов.

Тем временем главы районов, расположенных ниже по течению, считают, что удастся избежать подтопления домов. Заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко оценил ход работ.

— С точки зрения эвакуации и размещения в ПВР, обеспечения всем необходимым – продуктами, медикаментами – по моей оценке, всего достаточно в соответствии со складывающейся обстановкой. Хотел акцентировать внимание на том, что сказал Василий Александрович в части, касающейся выплат – коллеги, попрошу взять на личный контроль в тех районах, где вода уже сошла, организацию работы комиссий и оформление соответствующих документов на получение выплат, – приводит цитату заместителя полпреда пресс-служба правительства области.