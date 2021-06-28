Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
28 июня 2021, 11:40 9

Василий Орлов поручил следить за ценами на стройматериалы

Областному минстрою нужно будет жёстко реагировать в случае их повышения

Василий Орлов поручил следить за ценами на стройматериалы

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава области поручил министру строительства Николаю Сибирякову проконтролировать цены на строительные материалы, которые требуются гражданам для восстановления пострадавших домовладений.

— Необходимо взять на контроль – у нас могут возникнуть риски со спекулятивным ценообразованием на строительные материалы, которые потребуются жителям для восстановления пострадавших домовладений. Надо провести с крупнейшими поставщиками встречу и предупредить, что это недопустимо. И что будем реагировать жёстко, – отметил Василий Орлов.

Тем временем главы районов, расположенных ниже по течению, считают, что удастся избежать подтопления домов. Заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко оценил ход работ.

— С точки зрения эвакуации и размещения в ПВР, обеспечения всем необходимым – продуктами, медикаментами – по моей оценке, всего достаточно в соответствии со складывающейся обстановкой. Хотел акцентировать внимание на том, что сказал Василий Александрович в части, касающейся выплат – коллеги, попрошу взять на личный контроль в тех районах, где вода уже сошла, организацию работы комиссий и оформление соответствующих документов на получение выплат, – приводит цитату заместителя полпреда пресс-служба правительства области.

Просмотров всего: 956

#губернатор #Дальний Восток #МЧС #происшествия

распечатать


Происшествия

Найдены тела детей, пропавших в Приморском крае
Происшествия

За убийство любимой амурчанин проведёт в колонии девять с половиной лет
Общество

Амурским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут деньгами
Власть

Вода продолжает уходить из Амурской области
Комментарии
Показать все (9)
  • foxik62

    foxik62
    2 дня назад

    Значит цены вырастут

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 дня назад

    Они только следить могут. Цены на продукты, бензин, жилье выросли очень сильно! А Единорасня "следит" до сих пор

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    2 дня назад

    Цены на стройматериалы и так выросли, доски и брус в частности. Глаза на лоб полезли когда узнал цены за куб в первой половине года. Спасибо новому закону. Теперь будут просто следить? Ржака...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    рост цен отразится на итогах выборов

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Крон, наивный! На итогах выборов ничего не отразится! У нас просто выбирать не из кого! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    а я?

  • us.2001

    us.2001
    2 дня назад

    ВАСИЛИЙ ОРЛОВ ПОРУЧИЛ СЛЕДИТЬ ЗА ЦЕНАМИ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

    Областному минстрою нужно будет жёстко реагировать в случае их повышения

    а что Минстрой как то может влиять на производителей или перевозчиков ? странное заявление )))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 дня назад

    ФАС следит и ничего не делает, хотя имеет инструменты для воздействия.

    Минпромторг на рост цены на металлопрокат сказал одно-предпосылок для роста нет. И все.

    А ценник не опустился.

    Всей страной кормим дармоедов и так называемый бизнес.

  • OT

    OT
    2 дня назад

    Если я прааильно догадываюсь, что торговцы предвидят спрос на стройматериал в связи с потопленцами. Ведь им на это субсидии выдадут. А бизнес он такое не упустит. Но и губер предвидит то, что цены могут подкосить субсидии. Да наиболее справедливо будет если власть сама организует обеспечение материалами и не только материалами. Пусть этим займутся волонтеры. Уж волонтеры стройматериалами обеспечат. А тряпками пострадавшие и сами обеспечатся.

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь