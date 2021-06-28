В Амурской области размыло несколько дамб

Фото: konst_adm.ru

Паводковая обстановка в Амурской области постепенно выходит «на плато»: во многих населенных пунктах наблюдается снижение уровня воды. В среднем же ситуация достаточно сложная: затоплены дома и дороги, разрушаются дамбы и мосты. Редакция Амур.инфо собрала последнюю информацию по районам.

Благовещенск и Благовещенский район

В Благовещенске работает пункт временного размещения, куда могут обратиться жители подтопленных сёл Благовещенского района: Владимировка, Сергеевка, Марково, Игнатьево. На сегодняшний день в нём живут почти 50 челок. Их обеспечили всем необходимым.

В областном минтрансе предупреждают, что мост в районе села Марково (трасса Благовещенск – Бибиково) разрушен, и движение по нему опасно для жизни. В самом селе организована работа лодочной переправы. В пресс-службе администрации Благовещенского района сообщили, что людей обеспечили питьевой водой, в магазине есть продукты питания.

— Спасибо волонтерам и всем неравнодушным за помощь, ведь это так важно, когда вместе решаются общие вопросы. Работаем, работаем и еще раз работаем, – сказал глава Марковского сельсовета Валерий Мариненко.

Также в администрации района рассказали, что дамбу в селе Игнатьево прорвало. Вода хлынула и за считанные часы подобралась к подворьям. Жители едва успели среагировать.

— Людям предлагают переехать в пункты временного размещения или к родственникам. Но не все соглашаются покинуть свои дома. Для них продукты, воду и лекарства доставляют на лодках спасатели, – сообщили в администрации района.

Ивановский район

Высокий уровень воды сохраняется в селе Петропавловка: затоплены дома и подворья. По улицам едут на лодках.

Константиновский район

Рано утром в воскресенье, 27 июня, в селе Новопетровка произошло частичное разрушение дамбы. В результате вода затопила часть улиц, подтопила семь огородов. Новую дамбу возвели уже в границах села.

В Орловку прибыл отряд спасателей в количестве 20 человек. В населённом пункте работают спасатели МЧС, сотрудники ПЧ-59 и местные жители, в Новопетровке – отряд МЧС и местные жители.

— Задействована необходимая техника, которую обеспечивает колхоз «Родина» и ИП Алексей Черных. Ситуация остаётся напряжённой, но не критической, – рассказали в администрации Константиновского района.

Михайловский район

Из-за высокого уровня воды в Амуре и подтопления части улиц в селе Поярково пришлось изменить движение автобусных маршрутов. Подтоплен также автомобильный мост.

Магдагачинский район

Село Черняево начало освобождаться от воды. Уже доступен проезд для автотранспорта. Отступает вода от трансформаторной подстанции.

В администрации района рассказали, что сегодня в пострадавшее от наводнения село Черняево прибыл губернатор Амурской области Василий Орлов.

Свободненский район

В Амурском центре ГЗ и ПБ рассказали, что отряды спасателей также работают в сёлах Буссе и Петропавловка. Дорога между этими поселениями перемыта, организована работа лодочной переправы. Часть людей эвакуировали в пункты временного размещения и к родственникам.

— По состоянию на вечер 27 июня в Буссе подтоплено 7 приусадебных участков, в Петропавловке – одиннадцать домов (7 жилых и 4 нежилых) и 25 приусадебных участков, – рассказали амурские спасатели.

— Помимо этого, специалисты кормят оставшихся в деревне собак, которые живут на крышах домов, и присматривают за стадом коров, которые оказались на отрезанном водой острове. Вчера спасатели доставили животным сено на лодке, – добавили в Амурском центре ГЗ и ПБ.