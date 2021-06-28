На сегодняшний день, по данным МЧС, в Амурской области остаются затопленными 764 частных дома и 1 865 приусадебных участков. Пострадали 20 населённых пунктов на территории восьми муниципалитетов. По количеству затопленных хозяйств лидирует Сергеевка – здесь под водой находится 321 дом и столько же участков. На втором месте по степени нанесённого ущерба – Игнатьево, где затоплены 230 домов с прилегающими участками, и Марково – здесь повреждены 182 дома.

Автомобильные дороги остаются под водой на девятнадцати участках. По этому показателю лидирует Благовещенский район, где затоплено семь дорог, в шести местах проезд возможен на автомобилях высокой проходимости. Одиннадцать сёл в четырёх муниципалитетах остаются без автомобильного сообщения. В пострадавших населённых пунктах развёрнуто семь лодочных переправ. За сутки перевезено четыреста шестьдесят пять человек.

Девять пунктов временного размещения принимают эвакуированных граждан, сейчас там размещены более четырёхсот жителей, в числе которых 188 детей. Пункты временного размещения оборудованы всем необходимым для нормальной жизнедеятельности, пострадавших готовы принять 56 пунктов временного размещения общей вместимостью 4 810 человек. С начала паводка эвакуированы 2 563 человека, в том числе 734 ребёнка. Из них 2 142 человека разместились у родственников, в том числе 546 детей.

ГУ МЧС России по Амурской области работает в режиме чрезвычайной ситуации. Обстановка находится на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по Амурской области.

Семь оперативных групп МЧС занимаются мониторингом гидрологической обстановки. Для проведения работ задействована группировка из 1 539 человек, 423 автомобилей, в том числе 53 лодки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.