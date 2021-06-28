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28 июня 2021, 10:55 0

Жена актёра Алексея Панина рассказала об их браке

Алексей Панин и Ева Тарлакян тайно поженились полгода назад

Жена актёра Алексея Панина рассказала об их браке
Фото: Яндекс.Дзен

Актёр Алексей Панин в конце 2020 года тайно от публики женился на юристе Еве Тарлакян. Супруги познакомились на вечеринке, куда Ева поначалу не хотела идти. Жена актёра рассказала «СтарХиту» о её жизни с Паниным.

Ева рассказала, что познакомилась с Алексеем на вечеринке, на которую очень не хотела идти, но её уговорили. По её словам, с Паниным ей всегда интересно, им вместе никогда не бывает скучно. Они могут говорить на серьёзные темы, а через пять минут «дурачиться, как дети». Тарлакян считает мужа открытым, честным и внутренне свободным человеком.

Избранница 43-летнего артиста призналась, что свадьбы у них не было. Ева и Алексей просто заехали в ближайший загс и расписались, так как актёр собирался улетать в Испанию.

Ева легко нашла общий язык с Анной, дочерью Алексея от предыдущих отношений с актрисой Юлией Юдинцевой. По словам Тарлакян, Нюся сразу её приняла, теперь они друзья. Об общих детях они с Алексеем пока не думали.

Алексея Панина часто критикуют за его жизненные взгляды и резкие высказывания. Ева отмечает, что муж обычно не обращает внимания на негатив.

— Лёша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство, — подчеркнула Тарлакян.

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#жизнь #шоу-бизнес

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