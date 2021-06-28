Жена актёра Алексея Панина рассказала об их браке

Ева рассказала, что познакомилась с Алексеем на вечеринке, на которую очень не хотела идти, но её уговорили. По её словам, с Паниным ей всегда интересно, им вместе никогда не бывает скучно. Они могут говорить на серьёзные темы, а через пять минут «дурачиться, как дети». Тарлакян считает мужа открытым, честным и внутренне свободным человеком.

Избранница 43-летнего артиста призналась, что свадьбы у них не было. Ева и Алексей просто заехали в ближайший загс и расписались, так как актёр собирался улетать в Испанию.

Ева легко нашла общий язык с Анной, дочерью Алексея от предыдущих отношений с актрисой Юлией Юдинцевой. По словам Тарлакян, Нюся сразу её приняла, теперь они друзья. Об общих детях они с Алексеем пока не думали.

Алексея Панина часто критикуют за его жизненные взгляды и резкие высказывания. Ева отмечает, что муж обычно не обращает внимания на негатив.

— Лёша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство, — подчеркнула Тарлакян.