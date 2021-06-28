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28 июня 2021, 11:00 0

Благовещенца лишили водительских прав на управление лодкой из-за поддельной справки

В суд обратился транспортный прокурор

Благовещенца лишили водительских прав на управление лодкой из-за поддельной справки
Фото: pixabay.com

В Амурской области по требованию транспортного прокурора житель города Благовещенска лишен права управления маломерными судами.

В Благовещенский городской суд с иском обратился благовещенский транспортный прокурор. В исковом заявлении он требовал лишить права управления маломерным судном местного жителя. Против нарушителя была заведено уголовное дело.

Основанием стало использование им поддельной справки о медицинском осмотре, которую требовалось предоставить перед прохождением экзамена на право управления водным транспортом. По результатам экзамена он получил судоводительское удостоверение.

Благовещенский городской суд удовлетворил иск и лишил нарушителя возможности управлять водным транспортом. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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#жизнь #суды

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