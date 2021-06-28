Паводок в Амурской области показали со спутника
Опубликованы снимки спутника Sentinel-2, на которых можно увидеть, как распространялась вода
Амурский эколог Антон Сасин в своём инстаграм-аккаунте опубликовал фото, полученные со спутника Sentinel-2. По кадрам можно увидеть, как менялась паводковая ситуация в регионе и как распространялась вода по территории области.
На первых двух снимках окрестностей Благовещенска 22 июня (на второй день паводка) и 24 июня (первый день прихода гребня паводка в Благовещенский район). Третий снимок – результат наложения первых двух для того, чтобы можно было лучше увидеть разницу.
Во второй галерее кадры, сделанные спутником 27 июня. Фото 1: общий вид Амура и устья Зеи. Фото 2: Благовещенск и Владимировка. Фото 3: Игнатьево и Марково. Фото 4: Муравьевка и Константиновка. Фото 5: Владимировка. Фото 6: Усть-Ивановка.
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