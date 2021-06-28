Паводок в Амурской области показали со спутника

На первых двух снимках окрестностей Благовещенска 22 июня (на второй день паводка) и 24 июня (первый день прихода гребня паводка в Благовещенский район). Третий снимок – результат наложения первых двух для того, чтобы можно было лучше увидеть разницу.

Во второй галерее кадры, сделанные спутником 27 июня. Фото 1: общий вид Амура и устья Зеи. Фото 2: Благовещенск и Владимировка. Фото 3: Игнатьево и Марково. Фото 4: Муравьевка и Константиновка. Фото 5: Владимировка. Фото 6: Усть-Ивановка.