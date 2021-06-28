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28 июня 2021, 10:50 1

Паводок в Амурской области показали со спутника

Опубликованы снимки спутника Sentinel-2, на которых можно увидеть, как распространялась вода

Паводок в Амурской области показали со спутника

Амурский эколог Антон Сасин в своём инстаграм-аккаунте опубликовал фото, полученные со спутника Sentinel-2. По кадрам можно увидеть, как менялась паводковая ситуация в регионе и как распространялась вода по территории области.

На первых двух снимках окрестностей Благовещенска 22 июня (на второй день паводка) и 24 июня (первый день прихода гребня паводка в Благовещенский район). Третий снимок – результат наложения первых двух для того, чтобы можно было лучше увидеть разницу.

Во второй галерее кадры, сделанные спутником 27 июня. Фото 1: общий вид Амура и устья Зеи. Фото 2: Благовещенск и Владимировка. Фото 3: Игнатьево и Марково. Фото 4: Муравьевка и Константиновка. Фото 5: Владимировка. Фото 6: Усть-Ивановка.

Просмотров всего: 3586

#большая вода

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Комментарии
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  • iFrozen

    iFrozen
    1 день назад

    Ух эколог поработал конечно, аж несколько скриншотов сделал и в инсту запостил) При том что снимки со спутников Sentinel находятся в свободном доступе.

    https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/?source=S2&lat=50.3671457487212&lng=127.5128173828125&zoom=11&preset=1-NATURAL-COLOR&layers=B01,B02,B03&maxcc=20&gain=1.0&gamma=1.0&time=2020-12-01%7C2021-06-28&atmFilter=&showDates=false

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